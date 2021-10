Twitter incluirá publicidad en las respuestas de los tweets

Ver anuncios y publicidad en Twitter no es algo nuevo. La red social ha implementado esto en varias de sus secciones, como en la página principal y los resultados de búsqueda.

Pues bien, ahora también la veremos en las respuestas de los tweets.

Twitter anunció que está probando esta opción en varias cuentas.

Un portavoz de la red social detalló que los anuncios en las respuestas se encontrarán sin seguir un orden lógico, es decir, esta publicidad se va a mostrar en la primera, la tercera o la octava respuesta a un tweet.

Starting today, we’re trying something different and testing a new ad format in Tweet conversations. If you’re a part of this test (which is global; on iOS & Android only), you’ll see ads after the first, third or eighth reply under a Tweet. 🗣️ pic.twitter.com/kvIGeYt2vp

— bruce.falck() 🦗 (@boo) October 13, 2021