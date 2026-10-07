Empresa colombiana Xelestia prepara un cohete de 5,8 metros para lanzarlo en 2027

Un cohete de 5,8 metros es el proyecto con el que Xelestia busca llevar a América Latina un poco más cerca de la nueva industria espacial privada. La empresa, de origen colombiano, prepara para 2027 una misión que pretende convertirse en uno de sus principales proyectos de desarrollo aeroespacial.

La iniciativa, denominada Misión 2027, contempla el desarrollo y lanzamiento del vehículo. El objetivo de la compañía es demostrar que desde la región también pueden impulsarse proyectos relacionados con tecnología aeroespacial y lanzamientos.

“Queremos acelerar la carrera aeroespacial de la región y demostrar que desde América Latina podemos construir proyectos con ambición espacial. La Misión 2027 representa un paso importante en ese camino”, afirma Sebastián Valencia, CEO de Xelestia.

El proyecto llega en un momento en el que las empresas privadas tienen una participación cada vez mayor en la actividad espacial. Para Xelestia, la misión representa una oportunidad para que América Latina tenga mayor presencia en esta industria y para despertar interés por el desarrollo de tecnología relacionada con la exploración espacial.

Xelestia también busca aliados para la misión

El lanzamiento no es el único componente del proyecto. La compañía plantea generar alrededor de la misión espacios de participación para empresas y aliados interesados en acompañar su desarrollo.

También contempla la producción de contenidos y una transmisión en vivo del lanzamiento, con la intención de acercar el proceso a las personas y mostrar el trabajo que implica desarrollar un proyecto de estas características desde la región.

La Misión 2027 todavía tiene por delante los diferentes hitos técnicos, operativos y regulatorios necesarios para concretar el lanzamiento. La fecha prevista, por ahora, corresponde a 2027.

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Para Xelestia, el proyecto también busca poner en discusión el papel que puede desempeñar el talento latinoamericano en una industria que durante décadas ha estado dominada principalmente por grandes agencias espaciales y compañías de otros mercados.

“Lo que buscamos es que esta misión no sea solamente un lanzamiento, sino una oportunidad para mostrar el talento y la capacidad que existe en América Latina para desarrollar proyectos de tecnología aeroespacial”, señala Valencia.

El siguiente paso será avanzar en el desarrollo del cohete y en las condiciones necesarias para que la misión pueda realizarse durante 2027.