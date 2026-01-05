“Plata o plomo”: la reacción de Elon Musk a Petro tras la captura de Nicolás Maduro

El cruce de mensajes entre el presidente Gustavo Petro y el empresario Elon Musk en la red social X se produjo en medio de un escenario internacional altamente sensible: la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y la posterior captura de Nicolás Maduro y su esposa. El episodio digital reflejó cómo un hecho geopolítico de alto impacto terminó trasladándose al debate público global a través de redes sociales.

La controversia se originó luego de que Petro publicara un mensaje expresando su “profunda preocupación” por las explosiones y la actividad aérea inusual registradas en territorio venezolano. El presidente colombiano advirtió sobre una escalada de tensión en la región tras la acción estadounidense, subrayando los riesgos políticos, humanitarios y de seguridad para los países vecinos.

Colombia, por su cercanía geográfica y su histórica relación con Venezuela, quedó directamente involucrada en el debate. La captura de Maduro marcó un punto de quiebre regional y elevó la incertidumbre sobre posibles repercusiones en la frontera, flujos migratorios y estabilidad política.

En ese contexto, Elon Musk reaccionó al mensaje de Petro con una frase breve y polémica: “¿Plata o plomo?”. La expresión, profundamente asociada a la violencia del narcotráfico en Colombia, fue interpretada como una provocación directa o una insinuación que tocó una fibra especialmente sensible en la opinión pública colombiana.

El comentario generó una ola de reacciones en redes sociales y en el ámbito político. La frase no solo evocó el pasado violento del país, sino que, al provenir de uno de los empresarios más influyentes del mundo, amplificó su impacto más allá del debate local.

El Gobierno de la República de Colombia observa con profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela, así como la consecuente escalada de tensión en la región. Colombia… — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 3, 2026

Gustavo Petro respondió rechazando cualquier intento de vincularlo con ilegalidades. En su mensaje, defendió su legitimidad democrática y afirmó que su mandato responde al respaldo popular. “Ni plata ni plomo”, escribió, contraponiendo a esa lógica lo que definió como amor, justicia social y libertad.

El presidente fue más allá y utilizó el intercambio para plantear una reflexión ideológica. En un segundo mensaje dirigido a Musk, cuestionó la concentración del poder económico y tecnológico, y afirmó que el desarrollo científico, incluida la exploración espacial, no debería depender de individuos ni de capitales privados.

Para Petro, la captura de Maduro y la intervención estadounidense evidencian un modelo de poder que privilegia la fuerza y la imposición. Frente a eso, planteó una visión basada en la cooperación entre pueblos y en un esfuerzo colectivo de la humanidad.

El episodio deja un impacto relevante para Colombia. Muestra cómo el país queda expuesto a narrativas globales cuando su presidente opina sobre conflictos internacionales y cómo las redes sociales se han convertido en escenarios donde se disputan poder, legitimidad y visión política en tiempo real.