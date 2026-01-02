En un conversatorio virtual realizado este jueves, líderes del partido Centro Democrático, encabezados por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, manifestaron su rechazo al alza salarial por decreto en Colombia y a la política económica del gobierno del presidente Gustavo Petro, centrando sus críticas en el reciente decreto de aumento del salario mínimo y la gestión fiscal del Estado.

Bajo el título “Sí a la remuneración, no a la corrupción, la burocracia y los impuestos”, el panel contó con la participación de la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias y los candidatos al Congreso Daniel Briceño y Julia Correa. Durante la transmisión, los ponentes explicaron por qué consideran que el incremento salarial, superior al 23%, podría ser contraproducente.

Críticas al aumento por decreto y desconexión con la productividad

El eje central de la discusión fue el impacto del aumento del salario mínimo sin un aumento paralelo de la productividad. El exministro Andrés Felipe Arias calificó la medida de “ingenua” y la comparó con intentar “decretar el caudal del río Magdalena”, señalando que los salarios deben crecer de acuerdo con la productividad laboral.

Arias citó datos que indican que la productividad en Colombia se redujo un 0,32% en el último año. En ese contexto, advirtió que un incremento cercano al 24% generará presiones inflacionarias inmediatas que terminarán diluyendo el poder adquisitivo real de los trabajadores.

“El incremento se va a terminar diluyendo rápidamente en mayores costos de la canasta básica familiar”, afirmó Arias. También alertó sobre el riesgo de quiebra para empresas intensivas en mano de obra, como los sectores floricultor y de confecciones, que enfrentan además una tasa de cambio desfavorable.

Impacto en la informalidad y las PYMES

La senadora Paloma Valencia centró su intervención en los efectos sobre las micro y pequeñas empresas y el sector informal, que según cifras citadas representa el 57% del empleo en Colombia. Señaló que el aumento de costos laborales obligará a reducir personal o a trasladar los costos al consumidor.

Valencia sostuvo que esto encarecerá el costo de vida para quienes no reciben el aumento salarial formal. “La riqueza no se decreta”, afirmó, comparando la situación con políticas implementadas en México y Venezuela, que habrían derivado en menor crecimiento económico y destrucción del tejido empresarial.

Propuestas de la oposición: “Economía Fraterna”

Frente a las políticas del actual gobierno, el Centro Democrático reiteró su propuesta de una “economía fraterna”. Álvaro Uribe Vélez afirmó que el partido no se opone a una mejor remuneración, pero considera indispensable reducir la carga tributaria y el tamaño del Estado para no asfixiar al sector productivo.

“Es mucho mejor un peso pagado en remuneración al trabajador que un peso en impuestos al Estado”, declaró Uribe, insistiendo en recortar el derroche y la burocracia para aliviar la presión sobre los empresarios y fomentar la inversión.

Entre las propuestas concretas mencionadas por el panel se incluyen:

Reducción de impuestos : bajar las tarifas de renta e IVA con la expectativa de aumentar el recaudo mediante la formalización y el crecimiento económico, basándose en la Curva de Laffer.

: bajar las tarifas de renta e IVA con la expectativa de aumentar el recaudo mediante la formalización y el crecimiento económico, basándose en la Curva de Laffer. Austeridad estatal : implementar herramientas tecnológicas para detectar duplicidades en el gasto público y reducir la nómina estatal.

: implementar herramientas tecnológicas para detectar duplicidades en el gasto público y reducir la nómina estatal. Flexibilización laboral: explorar opciones como el salario mínimo por horas y por regiones, así como permitir el ahorro y pago en moneda extranjera para protegerse de la inflación.

Panorama electoral 2026

El conversatorio tuvo un tono preelectoral de cara a los comicios de 2026. Los participantes coincidieron en la necesidad de ofrecer una alternativa que recupere la confianza inversionista y la seguridad. Daniel Briceño estimó un costo adicional superior a 9 billones de pesos para las finanzas públicas.

Julia Correa y Uribe hicieron un llamado a la militancia a trabajar activamente en la campaña que inicia. La transmisión concluyó con un mensaje de unión entre trabajadores y empresarios, rechazando lo que Uribe denominó “odio de clases” y promoviendo cooperación para la generación de riqueza.

Imagen: Editada con IA / ChatGPT