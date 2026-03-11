En un artículo anterior acertamos en los Top 5 candidatos para la primera vuelta presidencial de 2026 en Colombia, según un análisis respaldado por inteligencia artificial. Tras las consultas y las elecciones al Congreso, volvimos a preguntar a la IA cuáles serían las estimaciones de votación para esta elección presidencial, utilizando la información pública disponible hasta el momento.

Con base en resultados recientes de consultas, estructura partidista, encuestas y antecedentes electorales, este es un escenario estimado de votación para la primera vuelta presidencial de 2026 en Colombia, suponiendo una participación cercana a 20 millones de votos válidos.

Este ejercicio no pretende predecir el resultado final, sino estimar rangos plausibles a partir de datos verificables y tendencias políticas actuales.

Proyección de votación para la primera vuelta presidencial de 2026

Candidato % estimado Votos aproximados Iván Cepeda 23–26 % 4,6 – 5,2 millones Paloma Valencia 20–25 % 4,0 – 5,0 millones Abelardo de la Espriella 14–20 % 2,8 – 4,0 millones Sergio Fajardo 9–11 % 1,8 – 2,2 millones Claudia López 4–6 % 0,8 – 1,2 millones

Las variables detrás de cada estimación electoral

Aunque las cifras anteriores son solo proyecciones, cada candidatura parte de condiciones políticas distintas que explican los rangos estimados de votación.

Iván Cepeda: el piso electoral de la izquierda

La candidatura de Iván Cepeda parte de una ventaja estructural: el respaldo del bloque político del Pacto Histórico. En elecciones legislativas recientes, ese sector obtuvo cerca de cuatro millones de votos, lo que permite estimar un piso electoral cercano al 20 % del electorado.

Ese núcleo corresponde principalmente al voto ideológico consolidado de la izquierda. A partir de allí, el crecimiento potencial de su candidatura dependería de varios factores: la capacidad de movilizar al electorado progresista, el aumento de participación típico de las elecciones presidenciales frente a las legislativas y la posible fragmentación del voto de centro y de derecha.

Bajo esas condiciones, el modelo ubica a Cepeda en un rango estimado de 23 % a 26 %, equivalente aproximadamente a 4,6 a 5,2 millones de votos dentro del escenario proyectado.

Paloma Valencia: el impulso de la consulta de centroderecha

El caso de Paloma Valencia presenta uno de los puntos de partida más claros desde el punto de vista electoral. La senadora ganó la consulta de centroderecha con 3,2 millones de votos, dentro de una participación total cercana a 5,9 millones.

Ese resultado le otorga un piso electoral verificable de 3,2 millones de votos. Además, existe una bolsa adicional de aproximadamente 2,7 millones de votos correspondientes a los candidatos que participaron en la misma consulta.

La experiencia electoral en Colombia muestra que, en elecciones presidenciales, entre 50 % y 80 % de esos votos suele trasladarse al ganador de la consulta. Si ese comportamiento se repite, el rango más probable para su candidatura se ubicaría entre 4 y 5 millones de votos, es decir, aproximadamente 20 % a 25 % del total.

Abelardo de la Espriella: fuerte en encuestas, con menos voto comprobado

La candidatura de Abelardo de la Espriella presenta una dinámica distinta. Aunque ha registrado cifras altas en algunas encuestas, todavía no existe una elección nacional reciente que permita medir con precisión su respaldo en las urnas.

Los datos más cercanos disponibles son la recolección de 1,9 millones de firmas válidas para inscribir su candidatura y cerca de 500 mil votos legislativos obtenidos por listas cercanas a su proyecto político.

En Colombia, la experiencia electoral indica que las firmas suelen transformarse en entre 30 % y 60 % de votos efectivos en la elección. Con esos parámetros, su piso electoral podría ubicarse entre 1,1 y 1,6 millones de votos, aunque el crecimiento potencial podría ser mayor si logra consolidar el voto de opinión reflejado en algunas encuestas.

Por esa razón, el modelo ubica su posible resultado entre 14 % y 20 %, con un rango aproximado de 2,8 a 4 millones de votos.

Sergio Fajardo: el voto tradicional del centro

Sergio Fajardo cuenta con un antecedente importante: en la elección presidencial de 2018 obtuvo más de 4,5 millones de votos, lo que demostró su capacidad de competir a nivel nacional.

Aunque parte de ese capital político se dispersó en procesos electorales posteriores, mantiene un nicho relativamente claro dentro del electorado colombiano. Ese apoyo suele concentrarse en votantes urbanos, sectores moderados y ciudadanos que buscan una alternativa distinta a la polarización política.

Las encuestas recientes suelen ubicarlo entre 8 % y 10 % de intención de voto. Con base en esas mediciones, el modelo proyecta un rango cercano a 1,8–2,2 millones de votos, equivalente aproximadamente a 9–11 % del total.

Claudia López: capital político urbano y menor estructura nacional

La candidatura de Claudia López parte de un piso electoral más reducido a nivel nacional. En la consulta del bloque de centro obtuvo alrededor de 500 mil votos, lo que permite estimar una base inicial cercana al 2–3 % del electorado.

Su fortaleza política se concentra principalmente en Bogotá y en algunos sectores urbanos progresistas o moderados. Aunque esa base territorial puede ser relevante en ciudades grandes, su estructura nacional es más limitada en comparación con otros candidatos.

Las encuestas recientes suelen ubicarla entre 4 % y 6 %, por lo que el modelo proyecta un resultado probable entre 800 mil y 1,2 millones de votos.

Un escenario abierto para la segunda vuelta presidencial

Si estas proporciones se mantuvieran hasta el día de la elección, el resultado de la primera vuelta presidencial de 2026 en Colombia sería altamente competitivo.

En ese escenario, tres candidatos concentrarían la disputa por el paso a la segunda vuelta: Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. Al mismo tiempo, Sergio Fajardo y Claudia López competirían principalmente por consolidar el voto de centro y urbano.

En elecciones tan fragmentadas, pequeños cambios en la intención de voto, variaciones en la participación electoral o eventuales alianzas entre campañas pueden alterar significativamente el orden final de los candidatos.

Escenario alternativo: Fajardo disputando la segunda vuelta

También existe un escenario alternativo —aunque menos probable— en el que Sergio Fajardo logre disputar el paso a la segunda vuelta presidencial. Para que eso ocurra, necesitaría concentrar el voto de centro moderado, aprovechar una eventual división del electorado de derecha y captar el voto urbano que busca una alternativa menos polarizada.

Candidato % Iván Cepeda 24 % Sergio Fajardo 19 % Paloma Valencia 18 % Abelardo de la Espriella 17 %

Para que ese escenario se materialice, deberían coincidir varias dinámicas políticas simultáneamente.

Criterio Explicación Unificación del voto de centro Si otros candidatos moderados, como Claudia López, se retiran o se integran a una alianza con Fajardo, el voto urbano y moderado podría concentrarse en una sola candidatura. Fragmentación del voto de derecha Si el electorado de derecha se divide entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella sin que ninguno logre consolidar el segundo lugar, Fajardo podría ocupar esa posición. Crecimiento del voto anti-polarización Los votantes que rechazan tanto la izquierda como la derecha suelen inclinarse por opciones moderadas, y Fajardo suele ser percibido como una alternativa en ese espacio político. Desgaste de los favoritos Errores de campaña, escándalos o caídas en la intención de voto de los candidatos punteros podrían trasladar parte de ese electorado hacia el centro. Alta participación urbana Su base electoral se concentra en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, por lo que una mayor participación en esos centros urbanos podría favorecerlo.

Imagen: Generada con IA / Gemini