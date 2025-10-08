Así funciona el convenio entre Nu y Gopass para obtener peajes gratuitos

Los usuarios de tarjetas Nu ahora podrán acceder a un nuevo beneficio de movilidad gracias a una alianza con Gopass, la plataforma que permite pagar peajes y parqueaderos sin efectivo. El acuerdo ofrece dos peajes gratis y un mes de membresía Premium sin costo para quienes soliciten por primera vez un TAG Gopass y lo vinculen con una tarjeta de crédito o débito Nu.

El sistema Gopass opera a través de un TAG, un dispositivo que se instala en el vehículo y permite el paso automático por los peajes habilitados sin necesidad de detenerse. Los clientes que se registren desde la página exclusiva de la alianza Nu–Gopass podrán solicitar el TAG sin costo de envío.

Una vez recibido, deben descargar la aplicación Gopass, crear una cuenta, registrar el vehículo y asociar su tarjeta Nu como medio de pago. Al completar el proceso, se activan automáticamente los dos peajes sin costo y el acceso gratuito a la membresía Premium por 30 días.

Durante el mes de prueba, los cruces de peaje incluidos se descuentan del valor total y el usuario puede utilizar todos los servicios disponibles en el plan Premium.

¿Qué incluye la membresía gratuita?

La membresía Premium de Gopass ofrece beneficios adicionales para los conductores registrados, entre ellos:

10% de descuento en la red de parqueaderos afiliados.

10% de descuento en los servicios de lavado de autos Be Wash.

Asistencia vial y afiliación por vehículo.

$200.000 de descuento en la compra de una póliza todo riesgo.

Posibilidad de uso pospago, sin necesidad de recargar saldo.

Finalizado el mes gratuito, la membresía se renueva automáticamente con las tarifas vigentes: $11.900 en Bogotá y Cundinamarca, $4.760 en otras regiones y $0 en Antioquia. El usuario puede cambiar de plan o cancelarlo directamente desde la aplicación.

Requisitos y condiciones

El beneficio aplica para clientes de Nu que soliciten un nuevo TAG Gopass después del 2 de octubre de 2025 o que asocien su TAG existente con una tarjeta Nu después de esa fecha. Solo es válido una vez por usuario y no se acumula con otras promociones.

Si el TAG fue solicitado o vinculado antes del 2 de octubre de 2025, o si ya existía una cuenta activa de Gopass asociada a una tarjeta Nu, el beneficio no aplica.

Con esta iniciativa, Nu y Gopass buscan promover el uso de herramientas digitales que simplifiquen los desplazamientos y reduzcan los tiempos de espera en los peajes del país. La alianza también se suma a las estrategias de ambas compañías para incentivar los pagos sin efectivo y ofrecer servicios de valor agregado a sus usuarios.

Los interesados pueden consultar los términos y condiciones completos en la página de la alianza o comunicarse con las líneas de atención de Gopass. El beneficio estará disponible para quienes activen su TAG desde el portal exclusivo de Nu Colombia.