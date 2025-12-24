Xiaomi ya ha confirmado el desarrollo de HyperOS 4, aunque sin una presentación formal. La validación llegó desde sus foros oficiales, donde la compañía reconoció que determinados fallos estructurales actuales se resolverán en una “actualización mayor de OS4”. Esto confirma que no se trata de un ajuste menor, sino de una evolución profunda del sistema.

La referencia directa a OS4 aparece vinculada a problemas de estabilidad en el lanzador de aplicaciones, con cierres forzosos e inestabilidad general. Xiaomi explicó que estos errores no pueden corregirse mediante parches, ya que requieren cambios de fondo en la arquitectura del software, algo reservado a grandes versiones del sistema operativo.

HyperOS 4 se perfila así como una actualización estratégica. El foco está en reforzar estabilidad, rendimiento sostenido y coherencia general. La compañía busca una base más sólida que permita integrar funciones avanzadas sin comprometer la experiencia cotidiana, incluso en dispositivos que no son de última generación.

Principales cambios que llegarán con HyperOS 4

Uno de los avances más claros estará en la gestión inteligente de notificaciones. HyperOS 4 incorporará resúmenes automáticos impulsados por inteligencia artificial, capaces de sintetizar la información relevante del día. El objetivo es reducir interrupciones y permitir una lectura rápida sin abrir cada alerta.

A esto se sumará la organización automática por categorías. Las notificaciones se agruparán según su tipo, como redes sociales, noticias o promociones, evitando la saturación visual. Esta mejora apunta a ofrecer mayor claridad y control sobre el flujo de información en el uso diario.

La inteligencia artificial tendrá un rol transversal dentro del sistema. HyperOS 4 buscará optimizar rendimiento, productividad, fotografía y consumo de contenidos según los hábitos del usuario. No se trata de sumar funciones aisladas, sino de hacer que el sistema se adapte de forma progresiva y contextual.

Estos desarrollos están alineados con funciones que Google planea introducir en futuras versiones de Android. Sin embargo, Xiaomi suele adelantarse integrando estas capacidades en su capa propia, adaptándolas a su ecosistema sin esperar el salto completo del sistema base.

En cuanto a plazos, no existe una fecha oficial de lanzamiento. Si se mantiene el calendario habitual de la compañía, las primeras betas podrían llegar en primavera de 2026, con un despliegue progresivo durante el año y estreno nativo en los nuevos dispositivos de ese ciclo.

Respecto a compatibilidad, todo indica que la mayoría de modelos que ya cuentan o contarán con HyperOS 3 recibirán la actualización. Aunque no hay una lista confirmada, la estrategia apunta a dar continuidad y soporte a dispositivos lanzados en 2024 y 2025.

Con HyperOS 4, Xiaomi refuerza su apuesta por el software como factor diferencial. El avance no se limita a nuevas funciones, sino a consolidar su sistema operativo de Xiaomi como el centro de la experiencia entre móviles, tablets y dispositivos conectados, preparando el terreno para los próximos años.

