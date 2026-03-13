Starlink Mini X: precio, qué incluye y en qué país ya se puede comprar el nuevo kit de internet satelital

El servicio de internet satelital de SpaceX continúa ampliando su catálogo de dispositivos. Esta vez lo hace con un nuevo paquete llamado Mini X, una solución pensada para quienes buscan conectividad básica en espacios pequeños o en ubicaciones donde la infraestructura tradicional de internet no llega.

El kit combina dos equipos: la antena portátil Starlink Mini y un pequeño router inalámbrico adicional denominado Router Mini de Starlink. Aunque el dispositivo Mini ya integra conectividad Wi-Fi, la compañía decidió incluir este nuevo router para mejorar el alcance y la estabilidad de la red en determinados escenarios de uso.

Por ahora, el paquete solo se vende en Argentina, donde aparece listado en la página oficial del servicio Starlink. Según la empresa, el lanzamiento en otros mercados se realizará más adelante, aunque no se han dado fechas específicas.

El objetivo del kit es ofrecer una alternativa compacta y de bajo consumo energético. Está diseñado para viviendas pequeñas, cabañas, oficinas temporales o configuraciones móviles donde se necesite internet sin instalaciones complejas.

El sistema promete una cobertura aproximada de 112 metros cuadrados. La instalación también está pensada para usuarios sin conocimientos técnicos. Primero se configura la antena Mini y luego el router adicional mediante la aplicación oficial del servicio.

Un router adicional para ampliar la señal

La inclusión de un segundo router puede resultar llamativa. El dispositivo Mini ya incorpora Wi-Fi integrado capaz de cubrir una vivienda pequeña. Sin embargo, el nuevo router agrega capacidades que mejoran la red doméstica.

El router Mini utiliza Wi-Fi 6, un estándar más moderno que el Wi-Fi 5 presente en la antena. Además, puede funcionar como nodo de malla, lo que permite ampliar la cobertura dentro del hogar o en espacios donde la señal suele debilitarse.

En la práctica, esto facilita conectar más dispositivos y mantener una señal más estable, algo útil cuando el sistema se usa como internet principal en casas pequeñas o alojamientos rurales.

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La antena Starlink Mini debutó en Estados Unidos en 2024. En ese momento solo podía utilizarse con el plan Roam, un servicio pensado para viajeros o usuarios que necesitan conexión en movimiento.

Ese enfoque hizo que el equipo se popularizara entre quienes realizan viajes por carretera, actividades al aire libre o trabajos remotos en lugares apartados. La portabilidad se convirtió en uno de sus principales atractivos.

Con el nuevo paquete Mini X, la compañía abre la puerta a otro tipo de uso. El sistema también puede contratarse con el plan Residencial, que resulta más económico pero limita el servicio a una dirección fija.

Esto transforma al dispositivo en una alternativa para hogares que buscan conectividad satelital sin recurrir a las antenas más grandes del ecosistema Starlink.

El precio también llama la atención. En Argentina el paquete se vende por 189.000 pesos, equivalentes a unos 129 dólares. La cifra es considerablemente más baja que en Estados Unidos, donde la antena Mini por sí sola puede costar alrededor de 299 dólares.

Ese valor sugiere que la compañía está utilizando algunos mercados de América Latina para probar estrategias de precio y adopción del servicio.

Si el Mini X se expande a otros países, podría convertirse en una opción atractiva para quienes necesitan internet portátil o una conexión básica en zonas donde las redes tradicionales aún tienen cobertura limitada.