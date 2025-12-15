Hoy tener un televisor grande, con resolución 4K y tecnología moderna dejó de ser un privilegio. Para el usuario final, este cambio tiene una explicación concreta. La expansión de fabricantes chinos transformó el mercado y redujo barreras de precio que durante años limitaron el acceso a pantallas de gran tamaño.

Durante décadas, comprar un televisor implicaba elegir entre marcas como Sony, Panasonic, Philips o RCA. Estas empresas construyeron su prestigio cuando controlaban diseño, fabricación y componentes. Ese modelo comenzó a cambiar cuando trasladaron gran parte de su producción y suministro tecnológico a Asia.

El giro tecnológico clave ocurrió cuando China dejó de ser solo un centro de ensamblaje. Empresas como TCL y Hisense comenzaron a fabricar paneles, desarrollar procesadores de imagen y controlar más etapas del proceso industrial. Hoy producen tecnologías como LCD, QLED y Mini LED a gran escala.

Para el consumidor, esto se traduce en beneficios directos. Más pulgadas, mayor brillo y compatibilidad con estándares actuales por el mismo presupuesto. Un televisor de 55 pulgadas de marca china compite en precio con modelos más pequeños de fabricantes tradicionales, sin perder funciones esenciales para el uso diario.

Las marcas históricas mantienen fortalezas en segmentos específicos. Sony conserva ventaja en calibración y procesamiento avanzado en gamas altas. Sin embargo, al depender de paneles fabricados por terceros, su capacidad para competir en volumen y precio es limitada frente a fabricantes integrados.

La estrategia china no fue solo tecnológica. También apostó por visibilidad global. TCL y Hisense invirtieron en patrocinios deportivos y publicidad internacional, logrando reconocimiento en mercados donde antes dominaban marcas japonesas y europeas.

Hoy el mercado ofrece una sensación de diversidad, aunque gran parte de los televisores comparten origen industrial. Para el comprador actual, resulta más útil evaluar el tipo de panel, la tecnología incluida y el soporte del sistema Smart TV que basar la decisión en el prestigio histórico de una marca.

La transformación del mercado de televisores no eliminó la calidad tradicional, pero sí cambió las reglas. El valor que recibe el usuario ya no depende del legado del logo, sino del control tecnológico y la escala productiva detrás de cada pantalla.

Imagen: Generada con IA / Gemini