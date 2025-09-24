One UI 8.5: filtraciones revelan pantalla privada, filtro de llamadas y panel personalizable en los Galaxy

Mientras One UI 8 avanza en su despliegue, en paralelo circulan filtraciones de firmware que anticipan One UI 8.5. Los reportes apuntan a un estreno en 2026, posiblemente junto al Galaxy S26. No hay anuncio oficial y los detalles podrían cambiar, pero el material permite anticipar el enfoque que tendría la actualización en privacidad, control de llamadas, accesos rápidos y mejoras de interfaz.



La novedad más comentada es Pantalla privada. Según el código filtrado, limitaría la visibilidad lateral para que terceros no distingan el contenido cuando miran de reojo. Se mencionan niveles de privacidad, incluida una opción con atenuación agresiva. Algunos reportes vinculan su debut con el próximo S26 Ultra y con la tecnología interna “Flex Magic Pixel”.

El filtro automático de llamadas aparece como una evolución del filtrado manual de Bixby. El sistema gestionaría llamadas sospechosas por su cuenta y mostraría una transcripción en tiempo real, permitiendo decidir si atender. Para quien prefiera control manual, el filtrado por texto seguiría disponible, pero la automatización reduciría fricción frente a números desconocidos o potencial spam.

Quick Share con NFC simplificaría el intercambio de archivos. La transferencia se activaría al acercar dos dispositivos, usando NFC para el “apretón de manos” y Wi-Fi Direct para la velocidad de envío. Se han visto referencias a animaciones asociadas al gesto. La función podría debutar como experimento, con registro voluntario para quienes quieran probarla primero.

El seguimiento de polen volvería a la app del tiempo. Las filtraciones mencionan indicadores para árboles, césped y ambrosía, con niveles como “ninguno”, “bajo” o “moderado”, representados con iconografía clara. La idea es ofrecer datos rápidos para planificar actividades si hay alergias estacionales. También asoman pequeños ajustes de navegación en la interfaz de la aplicación.

En diseño, One UI 8.5 probaría un enfoque más compacto. En Ajustes desaparecerían subtítulos bajo cada ítem, la barra de búsqueda bajaría al extremo inferior y se añadirían sombras y degradados sutiles en contenedores y bordes. Incluso se menciona un botón flotante para volver atrás. Si prospera, el lenguaje visual se extendería gradualmente a apps del ecosistema.

El panel de control modular apunta al cambio más profundo en accesos rápidos en años. Los usuarios podrían reordenar, añadir o quitar módulos sin restricciones fuertes, componiendo un tablero a medida. Este enfoque modular permitiría eliminar secciones completas si no aportan al uso cotidiano, y priorizar conectividad, multimedia o productividad según cada caso.

El bloqueador automático ganaría un modo temporal. La función de seguridad, pensada para frenar instalaciones no autorizadas y comandos por USB, podría desactivarse por intervalos acotados —por ejemplo, treinta minutos— y reactivarse luego de forma automática. Es un equilibrio práctico para pruebas puntuales, sin abandonar la protección por defecto del sistema.

En accesibilidad, el sistema detectaría luces intermitentes en videos y atenuaría la pantalla para reducir el impacto visual. El ajuste busca facilitar el uso a personas con fotosensibilidad, incluidas quienes padecen epilepsia fotosensible. No afecta al contenido de origen, pero añade una capa de mitigación útil en reproducción, juegos o animaciones del sistema.

Imagen: Generada con IA / ChatGPT