Los mejores carros eléctricos de 2025: sedanes según ChatGPT, Gemini, Claude y Grok

Este análisis se basa en una consulta realizada a ChatGPT, Gemini, Claude y Grok para identificar qué carros eléctricos tipo sedán se destacan a nivel global en 2025 desde la perspectiva de la inteligencia artificial. A los cuatro modelos se les presentó una instrucción idéntica, con el mismo alcance y criterios de evaluación.

El ejercicio adquiere un interés adicional al considerar que Grok es desarrollado por xAI, empresa vinculada a Elon Musk, figura central en la industria de los vehículos eléctricos. Este contexto añade una capa de curiosidad al análisis, sin alterar la instrucción, el alcance ni los criterios comunes aplicados a todos los modelos.

El objetivo de la consulta fue observar cómo cada sistema organiza, pondera y prioriza la información al elaborar un ranking comparativo de carros eléctricos. El equipo de redacción de ENTER recibió los resultados generados por cada modelo y los presentó en formato editorial, limitando su intervención a ajustes de estilo y claridad, sin alterar selecciones, criterios ni conclusiones.

El propósito del ejercicio es comparar enfoques y razonamientos, no establecer una clasificación definitiva ni un veredicto único. Los rankings que se publican corresponden a esta consulta específica, realizada bajo una instrucción definida y común a los cuatro modelos.

En el caso de la inteligencia artificial generativa, este tipo de análisis no produce respuestas únicas ni permanentes, ya que cada ejecución construye la respuesta a partir de los criterios solicitados. Esta característica explica por qué, aun utilizando el mismo prompt, el orden o la selección pueden variar sin invalidar los resultados.

Los resultados que se muestran a continuación fueron generados directamente por ChatGPT, Gemini, Claude y Grok a partir del siguiente prompt.

“Elabora un Top 3 de los mejores carros eléctricos 2025 a nivel global, considerando únicamente automóviles tipo sedán que funcionan exclusivamente con baterías recargables y no utilizan motor de combustión, excluyendo SUVs, crossovers, camionetas y pick-ups. Evalúa autonomía real, eficiencia, facilidad de carga, desempeño general, calidad del software y sistemas de asistencia, confiabilidad, durabilidad de la batería y relación calidad-precio, y presenta el ranking con una breve justificación y el perfil de usuario ideal para cada modelo”.

A continuación se presentan los rankings elaborados por cada modelo de inteligencia artificial.

Te puede interesar: Ventas de carros eléctricos en Colombia crecen 93% y alcanzan su nivel más alto en la historia

Resultados – ChatGPT

1. Tesla Model 3 Long Range (Highland)

ChatGPT sitúa al Model 3 en el primer lugar porque ningún otro sedán eléctrico combina de forma tan consistente autonomía real, eficiencia, software y facilidad de carga. Su liderazgo se apoya en consumos bajos en pruebas reales, planificación inteligente de rutas y una experiencia diaria sin fricciones. Para esta IA, es un referente práctico y equilibrado.

2. Hyundai IONIQ 6 Long Range

El segundo lugar responde a un enfoque técnico. ChatGPT destaca su eficiencia aerodinámica y la arquitectura de 800 voltios, que permite aprovechar mejor la carga rápida en carretera. Ofrece una experiencia de conducción más tradicional, con mandos claros y asistencias bien integradas.

3. Lucid Air Pure

El tercer puesto corresponde a su sobresaliente autonomía real y nivel de ingeniería. ChatGPT lo considera técnicamente brillante, aunque menos equilibrado en confiabilidad y costo total de uso que sus rivales más consolidados, lo que lo posiciona como una opción más aspiracional.

Resultados – Gemini

1. Tesla Model 3 (Highland)

Para Gemini, el Model 3 sigue siendo la referencia del segmento. No solo por eficiencia y autonomía, sino también por su facilidad de uso, ya que la red de Superchargers, el software fluido y las actualizaciones constantes convierten la experiencia eléctrica en algo accesible incluso para usuarios primerizos.

2. Hyundai IONIQ 6

Gemini interpreta al IONIQ 6 como el “anti-Tesla” racional. Valora su carga ultrarrápida gracias a la arquitectura de 800V, su diseño aerodinámico y la robustez de la plataforma. Es una elección lógica para quien prioriza eficiencia y confiabilidad por encima del ecosistema digital.

3. BMW i4 (LCI)

El tercer lugar es para el BMW i4, considerado el sedán eléctrico más cercano al lujo tradicional. No lidera en consumo ni en carga, pero compensa con calidad de construcción, manejo refinado y una transición natural para usuarios provenientes de marcas premium.

Resultados – Claude

1. Tesla Model 3 (actualizado)

Claude vuelve a colocar al Model 3 en la cima por una combinación difícil de replicar: autonomía competitiva, eficiencia líder, red de carga extensa y software en evolución constante. Para esta IA, es el eléctrico más completo para el uso diario y los viajes largos.

2. BMW i4 (eDrive40 / M50)

El segundo lugar refleja una lectura más orientada al manejo y la calidad percibida. Claude destaca su equilibrio dinámico, interiores de alto nivel y una experiencia premium que muchos usuarios siguen valorando por encima de la eficiencia absoluta.

3. Hyundai IONIQ 6

El IONIQ 6 completa el Top 3 como la opción más eficiente y racional, con aerodinámica destacada, carga rápida y una relación calidad-precio sólida, aunque con menor protagonismo del software frente a Tesla.

Resultados – Grok

1. Lucid Air (Pure / Grand Touring)

Grok rompe el consenso y sitúa al Lucid Air en el primer lugar. Su criterio prioriza autonomía real, eficiencia del tren motriz y lujo tecnológico. Ningún otro sedán eléctrico ofrece tanto rango usable ni un enfoque tan avanzado en ingeniería, aunque no sea una opción masiva.

2. Hyundai IONIQ 6 (Long Range RWD)

El segundo puesto corresponde al mejor balance entre eficiencia, carga rápida y confiabilidad. Grok lo interpreta como el sedán eléctrico más racional del segmento medio, con costos operativos bajos y tecnología suficiente para el uso diario.

3. Tesla Model 3 Long Range

Aunque baja al tercer lugar, Grok reconoce al Model 3 como una referencia clave por su software, su red de carga y la durabilidad probada de su batería, especialmente para usuarios ya integrados al ecosistema Tesla.

A partir de los resultados presentados, queda claro que no existe un consenso único entre las inteligencias artificiales sobre cuál es el mejor sedán eléctrico. Bajo una misma instrucción y criterios definidos, cada modelo priorizó de forma distinta variables como eficiencia, autonomía real, facilidad de carga, software, confiabilidad o lujo.

Las diferencias en el orden y la selección no invalidan los resultados, sino que reflejan cómo cada sistema organiza y pondera la información disponible. Ese contraste de enfoques es, precisamente, el principal valor de este ejercicio comparativo.

Imagen: Generada con IA / ChatGPT