La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y DPL Group, con el apoyo de GSMA, anuncian Colombia Digital Summit 2026, el principal evento digital en Colombia. Colombia Digital Summit 2026 se realizará los días 24 y 25 de marzo de 2026 en el Hotel Radisson Cartagena, en formato híbrido (presencial y virtual), y analizará el papel del país como líder regional en conectividad, infraestructura y transformación digital.

El encuentro, de acceso gratuito, también analizará la proyección del país en políticas públicas, inclusión tecnológica y desarrollo de capacidades para inteligencia artificial en Colombia. En este contexto, se busca consolidar a Colombia como referente regional en marcos regulatorios modernos, así como en la promoción de entornos que impulsen la innovación, la inversión y el crecimiento del ecosistema digital.

Colombia Digital Summit 2026: conectividad e inteligencia artificial

Bajo el eslogan “La era de la inclusión, innovación e inteligencia artificial”, el Summit reunirá autoridades ministeriales, reguladores, legisladores, líderes empresariales y expertos internacionales. La apertura contará con la participación de la ministra TIC, Carina Murcia Yela, junto a autoridades como Felipe Díaz Suaza, director ejecutivo de la CRC.

La primera jornada estará centrada en infraestructura y conectividad, con un panel sobre el futuro digital del país y la participación de actores como Tigo, América Móvil y Ufinet. También se presentará el estudio de la OCDE sobre conectividad en Colombia y se abordarán temas como inversión público-privada, regulación convergente y cierre de brechas digitales.

Asimismo, se discutirán experiencias internacionales de regulación inteligente con autoridades de Brasil, España, Uruguay y Perú, junto con sesiones sobre inteligencia artificial, computación en la nube y modelos de infraestructura para la innovación. El día cerrará con un espacio legislativo centrado en nuevos marcos normativos para la sociedad digital en Colombia.

La segunda jornada abordará desafíos como fraude y ciberseguridad, así como el papel de la inteligencia artificial en la economía digital productiva. También se tratarán contenidos digitales, educación, plataformas tecnológicas y desarrollo regional, con participación de compañías como Google, TikTok y DiDi.

El programa incluirá además discusiones sobre movilidad, logística, derechos digitales e industrias tecnológicas, así como integridad informativa en contextos electorales. El cierre estará marcado por la presentación del estudio “Colombia 2026-2030: Políticas para la revolución digital” de GSMA y un panel sobre el futuro digital del país.

El registro se encuentra disponible en www.colombiadigitalsummit.com, donde los interesados pueden consultar la agenda completa y asegurar su participación.

Imagen: Colombia Digital Summit