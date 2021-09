AppleEvent: esto es todo lo que presentó Apple

Apple comenzó de manera inesperada con Apple TV+ y un avance de las series que veremos en su servicio de streaming. Por supuesto, ‘Ted Lasso’, una de sus series más populares y nominada a Emmy tuvo un espacio. Además del anuncio de que las segunda temporada de ‘The Morning Show’ inicia este viernes.

Después de este inicio, los lanzamientos empezaron:

El primer lanzamiento fue una sorpresa doble. La primera, un nuevo iPad que mantiene los bíseles, el botón de inicio y en colores metálicos, pero con funcionalidades del iPad Pro. La segunda fue un iPad Mini, con menos bíseles, soporte para el Apple Pencil y sin botón de inicio. Los dos dispositivos estarán disponibles para preventa en Estados Unidos a partir de la próxima semana.

El Apple Watch Series 7 tiene un nuevo diseño, aunque no tan drástico como lo habían prometido las filtraciones, si tiene un cambio en su pantalla. Este nos recuerda a las pantallas infinitas de algunos smartphones, pues ahora no tiene biseles y su pantalla curva busca dar una sensación de mayor tamaño. Apple no confirmó los tamaños del dispositivo, pero el comunicado y el sitio web en su preventa confirma que hay dos: 41mm y 45mm.

Además, parece que este año todo se tratará de estilo y Apple anunció que tendrá muchas más opciones para las bandas del reloj, incluyendo las deportivas con Nike y su alianza con Hermes, el diseñador de moda de lujo.

Finalmente, anunció que Apple Fitness+ estará en más países incluyendo Colombia.

Finalmente está aquí, uno de los dispositivos más esperados del año, el iPhone 13. Aunque el teléfono no trae muchos cambios en su diseño, la muesca es 23 % más pequeña que el modelo anterior y las cámaras tienen nuevas funcionalidades que prometen dar una experiencia única a sus usuarios. El nuevo iPhone viene en 5 colores, conectividad 5G y en dos modelos: el iPhone 13 y el iPhone 13 midi.

El iPhone 13 Pro y iPhone 13 Pro Max son la experiencia premium para los amantes de Apple, estos dispositivos se han enfocado en ser el compañero perfecto de fotógrafos y cineastas. Esta nueva edición promete aún más con el modo ‘Cinemático’, que también lo tiene el iPhone 13, y el ‘ProMotion’, que permite mayor efecto en crear sensación de profundidad, gracias al lente telefoto del dispositivo.

Los cuatro modelos tienen una batería más grande que sus modelos anteriores, aunque Apple no explico en detalle el estándar es entre 1,5 y 2,5 horas más de uso con respecto a sus antecesores.

**

Finalmente, Apple destacó que todos sus productos están usando material reciclado, desde metal hasta plástico de botellas para lograr sus objetivos de reducir los desechos tecnológicos y de empaque.

Mientras que aún no tenemos fecha de llegada a Colombia, Appe confirmó que el iPad, el iPad Mini, el iPhone 13 y sus cuatros modelos estarán en preventa a partir del viernes en Estados Unidos. El Apple Watch Series 7 estará en preventa, pero no tiene fecha de llegada a las tiendas físicas.

¿Cuál fue tu dispositivo favorito de este lanzamiento?

Imágenes: Capturas de pantalla.