Oppo: esta cámara bajo la pantalla puede ser lo que esperábamos

Señoras, señores y lectores de ENTER.CO ¡Bienvenidos a la era de la cámara bajo la pantalla!

La cámara bajo la pantalla es una de las funcionalidades que más se mencionan en las filtraciones ¿Por qué? Porque a pesar de que muchas marcas han jugado con la posibilidad, la complejidad técnica para lograr hacerlo correctamente es alta. Es por esto que con cada nuevo dispositivo insignia presentado soñamos con verla llegar, pero al final siempre decimos: «La próxima vez será».

El primer teléfono en presentar una cámara bajo la pantalla fue el ZTE Axon 20 5G que tuvo muchas críticas por la notoria baja calidad de los píxeles en donde estaba la cámara, algo necesario para asegurar que recibe suficiente luz para las imágenes. La marca acaba de presentar acaba de presentar el Axon 30 5G que se supone tiene mejoras, pero tendremos que esperar a los reviews para saber si la marca cumple lo prometido.

Hasta ahora, ninguna otra marca se ha atrevido a sacar comercialmente un dispositivo con esta tecnología. Por supuesto hemos visto prototipos y filtraciones de esta en las principales marcas: Samsung y los plegables que presentaran la próxima semana supuestamente traerían cámara debajo de la pantalla, algo que negaron las últimas filtraciones. Rumores del próximo Mi Mix4, que también será presentado la próxima semana, aseguran que este sería el segundo teléfono en venderse con la cámara debajo de la pantalla, pero tendremos que esperar hasta ese día para saber si es cierto.

Oppo, por su parte, presentó ayer lo que llama la siguiente generación de cámara debajo de la pantalla. Te dejamos la publicación a continuación:

Remove a bit, but improve more than a bit!

Ready to learn how OPPO Next-Generation Under-Screen Camera Technology works? 🤔 #MoreThanTheSeen

— OPPO (@oppo) August 4, 2021