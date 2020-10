Evaluación: Samsung Galaxy Note 20

El Samsung Galaxy Note es uno de los teléfonos más queridos de la marca coreana. Especialmente, porque promete a aquellos con mentes creativas funcionalidades que no se encuentran en otros teléfonos. Este año, presentó dos dispositivos de la familia Note: el Samsung Galaxy Note 20 Ultra, que en Colombia tiene un costo de 5.599.999 y es la versión premium con mejores cámaras, material y rendimiento, y el Galaxy Note 20, que por un millón menos promete seguir teniendo muchas de las cualidades que aman los fans de la familia Note, pero con menos calidad en sus cámaras, plástico en su material de atrás y 8 GB de RAM.

En esta ocasión tuvimos la oportunidad de probar el Galaxy Note 20, y aunque nos habría encantado contarles las principales diferencias que encontraran en los teléfonos, solo tuvimos la oportunidad de poner nuestras manos en uno de los dos dispositivos. Como respuesta general a la promesa de Samsung, el teléfono cumple con lo que promete y lo hace con cinco estrellas.

El Galaxy Note 20 es liviano, a pesar de su tamaño (6,7 pulgadas), y aunque la parte trasera está hecha con plástico, no se pierde detalle, al menos visualmente, frente a su hermano mayor el Galaxy Note Ultra 2. Eso sí, a pesar de no ser vidrio o metal, las huellas se siguen marcando por el terminado con brillo que tiene. La pantalla al contrario no tiene este problema. Además, Samsung decidió no tener pantalla curva y debo decir que se evitan muchos de los toques accidentales que tuve en experiencias anteriores.

El cambio de tareas, abrir, cerrar y cambiar aplicaciones y los videojuegos corren sin problema y tiene muy buena velocidad y tasa de refresco; la calidad y la imagen son buenas. En general, el Samsung Galaxy Note 20 es un teléfono sólido que cumple lo que promete. Pero vamos a desglosar y comentar algunas de sus características.

Especificaciones del Samsung Galaxy Note 20

– Pantalla: 6.7 pulgadas AMOLED flat 120HZ Gorilla Glass Victus.

– Procesador: Snapdragon 990.

– RAM: 8GB RAM.

– Almacenamiento: 256GB.

– Cámara trasera: Lente principal ultra gran angular de 12 megapíxeles, gran angularo de 12 megapíxeles y cámara telefoto de 46 megapíxeles.

– Cámara frontal: 10 megapíxeles

– Batería: 4.300 mAh con carga rápida de 25w

– Sistema operativo: Android 10 One UI.

S-Pen, lo que hace diferente al Galaxy Note 20

Para ser sincera no hay muchas oportunidades para usar el S-Pen del Galaxy Note 20, por lo menos no en mi cotidianidad. La posibilidad de dibujar, escribir como si lo hiciéramos en una libreta y algunas funciones a modo de control remoto del S-Pen son las que precisamente diferencian este teléfono de mucha otra gama alta que existen en el mercado. La experiencia ha mejorado con cada dispositivo y en esta ocasión la baja latencia y el sonido de un lápiz sobre un papel con textura al escribir permiten que sea mucho más natural la experiencia.

Pero de nuevo, si no eres una persona que necesita crear bocetos o editar imágenes en detalle, la única excusa para usar el S-Pen serán las funciones que se suponen son solo extras a su función principal. Siempre y cuando tengas la paciencia de aprender los gestos y practicarlos para que el Galaxy Note 20 se acostumbre a tus movimientos y los entienda (cosa que lamentablemente no tuve –ni paciencia, ni tiempo–).

En cuanto a las otras funcionalidades, habrá una que especialmente les gustará a muchos. Al escribir, hay la posibilidad de que se pasé a texto automáticamente; el celular reconoce tanto letra cursiva como despegada, pero sacar el lápiz y abrir la aplicación, tomará el mismo tiempo que abrir la aplicación de notas y simplemente ingresar en el teclado las palabras. Este tipo de funcionalidad será para los nostálgicos que quisieran aún cargar agendas en sus bolsos.

En lo relacionado con los pinceles y arte, hay mucha más naturalidad para crear efectos similares a los de una pintura real. Lo que facilitará la experiencia para los artistas y creadores de contenido.

Una cámara de 10

En cuanto a fotografía el Galaxy Note 20 cumple lo que promete. La cámara con sus tres lentes toma fotografías fieles al color, que mantiene las texturas tanto a la distancia como en escenas macro. Como la mayoría de los teléfonos cuenta con un zoom híbrido, este logra mantener la calidad hasta 10X, pero va perdiendo detalle a medida que se sube hasta 30X, aunque las formas siguen siendo reconocibles:

En cuanto al trabajo de la cámara de noche, hay que reconocer que hace un trabajo impecable tanto en situaciones de poca luz e, inclusive, reconoce formas en total oscuridad:

En cuanto al video, en situaciones de movimiento no tiende a ser tan sólido como con la fotografía y tampoco tiene buena estabilización; por lo que no es recomendable usarlo en tomas de acción o mucho movimiento.

Batería en la que se puede confiar

Con una batería de 4.300 mAh se puede esperar que dure bastante. Hicimos pruebas y en una película de dos horas y 30 minutos perdió 15 % de su carga. En una hora, solo había perdido un 7 %. El celular no se recalienta con este tipo de actividades o con juegos como ‘Call of Duty’ o ‘Among Us’, tras una hora de juego solo había perdido entre el 5 % y 10 %, dependiendo del juego. Aunque tiene un ligero cambio de temperatura no es imposible de sostener como sucede con mi actual iPhone.

En cuanto a la carga, hicimos diferentes pruebas y los números se mantienes. En una base wireless de Belkin en los primeros 30 minutos carga en 40 % de la batería; mientras que con el cable que trae en la caja carga el 50 %. Para cargar totalmente toma un poco más de dos horas en los dos modos.

Normalmente, yo no uso el teléfono mucho durante el día, excepto en las noches cuando me desconectó de mi computador para aplicaciones y juegos, con este modo de uso tenía que cargarlo alredor de las 36 horas; sin embargo, otras personas me aseguraron que les duraba un poco menos de 24 horas. De nuevo, la experiencia depende del usuario.

Conclusiones: entrega lo que promete, pero sigue siendo un teléfono caro para sus especificaciones

El Samsung Galaxy Note 20 tiene un precio de $4.499.900 (e incluye los nuevos Galaxy Buds en la caja). Un precio que vale la pena pagar si necesitas el S-Pen, pero si tenemos en cuenta el resto de las funcionalidades, las encontrarás por un menor valor en otros teléfonos de gama media y gama media-alta.

No voy a discutir que, de una calificación de 10, recibiría un 9,5. El teléfono cumple con todas las promesas que hace su fabricante. La experiencia es fácil, sencilla y rápida. Invertir en este no será una pérdida para nadie, pero más de uno querrá considerarlo.

Imágenes: ENTER.CO.