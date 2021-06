Evaluación: Oppo Find X3 Pro

El Oppo Find X3 aún no ha sido anunciado en Colombia; de hecho, los dispositivos se están demorando en llegar y la marca ha apostado más por presentarnos cada uno de los que están disponibles en el mercado con detalle en lugar de llenarnos con más y más smartphones. Probablemente, se trata de mostrar calidad sobre cantidad.

El modelo insignia de Oppo fue anunciado hace poco y aunque no sabemos cuándo llegará a Colombia, tuvimos la oportunidad de tenerlo unos días en nuestras manos para evaluar lo que la empresa promete es más de un digno contrincante del Samsung Galaxy S21 Ultra. Por supuesto, una de las principales características por las que no podía esperar a usar el teléfono era su cámara microscopio con hasta 60X de aumento y su cámara y pantalla con 10-bit. Es decir, que cada píxel muestra hasta 1.024 versiones de cada color primario o 1.07 millones de colores posibles.

En caso de que te hayas perdido nuestro unboxing del Oppo Find X3 Pro, puedes verlo aquí.

Por supuesto, el Find X3 Pro hace otras promesas que busca ponerlo a la par de la alta gama de otras marcas, entre ellas: una taza de refresco adaptativa y que su carga rápida permite cargar hasta 40 % del dispositivo en tan solo 10 minutos. ¿Cumple con todas sus promesas? Les contamos más abajo.

Especificaciones del Oppo Find X3 Pro

– Pantalla: Amoled de 6,7 pulgadas, QHD+ y tasa de refresco adaptativa de 5 a 120 Hz.

– Resolución: 3.216×1.440.

– Procesador: Snapdragon 888 5G (5nm).

– RAM: 12GB.

– Almacenamiento: 256GB.

–Seguridad: lector de huella y reconocimiento facial.

– Cámara frontal: 32 megapíxeles, lente gran angular.

– Cámara trasera: Dos lentes de 50 megapíxeles (gran angular y ultra gran angular), un lente telefoto de 13 megapíxeles y un lente micro de 3 megapíxeles.

– Sistema operativo: ColorOS11,2 (Android 11).

– Batería: 4.500 mAh.

– Carga: carga rápida de 65W, tipo USB-C.

–Dimensiones: 163.6 x 74 x 8.3 mm

–Peso: 193 gramos.

Un diseño diferente y bienvenido

Uno de los principales detalles que resalta Oppo es el diseño del Find x3, el módulo de la cámara en lugar de resaltar como lo hacen otras marcas con materiales adicionales y alternativas en el chasis, mantiene toda la parte posterior en un solo material y una curva que, mientras no usemos carcasas, llama la atención.

Igualmente, a pesar un teléfono que le apuesta a la gama alta con un precio alrededor de los $1.500 dólares, su chasis es de vidrio opaco, pero no se siente delicado y propenso a los golpes. Además, la primera vez que lo cogemos, no podremos evitar decir que se siente liviano y delgado en nuestras manos; el teléfono solo pesa 193 gramos y mide 163.6 x 74 x 8.3 mm.

Galería de imágenes:

El dispositivo trae consigo una carcasa de goma, no transparente, que cambia por completo la sensación, pero será entendible que decidas usarla si eres de los que tiene manos torpes y constantemente golpea el teléfono. Oppo además nos prestó otras carcasas para experimentar y ciertamente será decisión del usuario y del uso que decida darle al teléfono decidir usarla con o sin este accesorio, especialmente si tenemos en cuenta que las marcas de los dedos tienden a marcarse con mucha facilidad.

Más allá de esto, el cambio del diseño, peso y experiencia del teléfono son positivas.

Una colorida pantalla para disfrutar contenidos, pero…

La pantalla del Find X3 Pro es adaptativa, de acuerdo con Oppo esta puede cambiar de 5 Hz a 120 Hz según la aplicación que se esté usando y la batería. Esto ayuda a hacer un uso inteligente de la carga del teléfono para que dure más. Además, con su pantalla de 10-bits hay grandes promesas que la marca hace y trata de cumplir.

Primero, la taza de refresco. Este cambio sí se siente, especialmente cuando pausamos un videojuego de alto rendimiento y pasamos a una aplicación como WhatsApp, aunque paulatinamente, sentiremos como el teclado presenta más latencia a medida que pasamos más tiempo en la plataforma.

Por su parte, la experiencia en los videojuegos es sencilla, fácil y con muy baja latencia. Además, gracias a su pantalla de 10-bits, siempre y cuando el juego sea dinámico y lo permita, los colores son únicos y permiten una mejor experiencia en general.

Por supuesto las películas son otro gran plus para aquellos que consumen este tipo de videos en su celular, los colores y detalle que brinda la pantalla de 10-bits mejorará la experiencia, aunque recomiendo conectar un buen par de audífonos, pues los parlantes, que están en la parte inferior y superior del celular no son tan buenos. Las películas animadas son especialmente disfrutables en este dispositivo, eso sí, una advertencia importante, Netflix no funciona en el dispositivo. Inicialmente pensé que se trataba de un problema por descargarlo por la Play Store y no la tienda de Oppo, pero la aplicación sigue diciendo que es incompartible con el dispositivo al instalarla.

Así que, si eres de los que consume Netflix desde su celular, posiblemente querrás poner tu dinero en otro dispositivo con una buena taza de refresco, eso sí te perderás los 10-bits que por ahora son exclusivas del Find X3 Pro. No encontré problemas con otras aplicaciones de streaming como Disney+ o Amazon Video.

Sí a la cámara o ¿tal vez es un quizás?

La cámara trasera del Find x3 Pro tiene dos lentes de 50 megapíxeles (gran angular y ultra gran angular), un lente telefoto de 13 megapíxeles y un lente micro de 3 megapíxeles. Este último, además tiene un lente microscopio y una linterna incorporada que permite aumentar hasta 60 veces y obtener una mirada bastante particular de los objetos.

Pero empecemos por el uso básico y diario de la cámara. Su detalle y color son muy buenos, especialmente si tenemos en cuenta que la cámara también tiene tecnología de 10-bits, que por supuesto solo es admirable en la pantalla del mismo teléfono. Al compartirla con otro dispositivo, muchos de los detalles se pierden. Esto también significa que en redes sociales el pop de tus fotografías gracias a esta funcionalidad tampoco se notará.

En cuanto al microscopio, me quedé corta de razones para usarlo. En realidad, no le encontré utilidad en mi día a día después de que paso la fiebre de usar este modo de la cámara. Pero estos son unos ejemplos de lo que puede lograr:

Por supuesto, el modo funciona en perfecta estabilidad, por lo que lograr el detalle de la nariz de mi mascota fue imposible.

Así mismo, el zoom pierde bastante detalle a medida que vamos aumentando, incluso si usamos la cámara con un trípode para darle mayor estabilidad al dispositivo. En este ejemplo, me acerco a un arbusto con 1X, 2X 5X y 10X:

La cámara delantera es de 32 megapíxeles con un lente gran angular. Tiene filtro de belleza y modo portarretrato. La profundidad de campo se puede ajustar para tener mayor precisión en el detalle, al igual que el filtro de detalle, aunque este último no se puede eliminar por completo. Por supuesto, el efecto Bokeh es mucho mejor con la pantalla trasera que la delantera y la reacción a punto de enfoque es rápida lo que te permitirá capturar objetos en movimiento:

De manera resumida, la cámara en su modo sencillo, sin activar ninguna de sus funcionalidades te dará fotografías con un factor wow de color (siempre y cuando las veas en tu teléfono), pero se queda corta cuando empezamos a agregar funcionalidades y tareas, sin mencionar que una de sus características más importantes, el microscopio no tiene mucho uso en el día a día.

La batería dura y dura, el problema es cargarla

El Find X3 Pro tiene una batería de 4.500 mAh y carga rápida de 65W con el adaptador incluido en la caja. En uso diario, entre recargas me duró alrededor de un día y medio, que está entre el estándar de lo que duraría con esta capacidad. Para aquellos que ven películas, alrededor de dos horas de streaming significará 12 % de descarga. En los videojuegos este mismo tiempo, es alrededor del 18 %, lo que representa menos descarga que en otros dispositivos a pesar de la taza de refresco y a tecnología de 10-bits.

Sin embargo, la marca promete que, usando el adaptador de la caja, el Find X3 Pro debería cargar al 40 % en tan solo 10 minutos, pero esto no sucede. en tres diferentes pruebas el teléfono no paso del 7 % después de los 10 minutos, tras una hora no había superado el 50 % y tomó más de dos horas recargar el 100 %. Este es el primer modelo insignia de Oppo en incluir carga inalámbrica, pero obtuve resultados similares que al conectarlo con cable, aunque el cargador inalámbrico no tenía los requerimientos de la marca y esto afectó estas pruebas.

Conclusión: Find X3 Pro, sí al diseño, pero corto en sus promesas

El Find X3 Pro tiene un excelente rendimiento y los colores y taza de refresco de pantalla gustarán a más de uno. Estas características, por supuesto, están apoyadas por su chipset Snapdragon 888, pero al teléfono aún le hace falta apostarles a sus promesas y cumplirla si sacrificar otras funcionalidades que los usuarios echaran de menos. Por ejemplo, mientras que la cámara microscopio es, sin duda, interesante, a largo plazo no es útil, como si lo sería un mejor zoom con menos ruido en las imágenes.

Para aquellos que no vean es esto un impedimento, la batería del teléfono dura un poco más que el estándar y gracias a su taza de refresco adaptativa ahorra batería que otros dispositivos no logran ahorrar aún con sus sistemas de inteligencia artificial para ayudar al proceso.

Oppo aún no ha dicho cuándo tendremos este dispositivo en Colombia, pero sí sabemos que planea traerlo, habrá que ver el precio al que llegará.

Imágenes: ENTER.CO y Oppo.