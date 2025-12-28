Con el objetivo de analizar cuáles fueron los relojes inteligentes 2025 más relevantes desde la perspectiva de la inteligencia artificial, ENTER consultó a distintos modelos de IA sobre los lanzamientos del año, aplicando los mismos criterios de evaluación para todas las respuestas.

En el ejercicio participaron tres modelos de inteligencia artificial: ChatGPT, Gemini y Claude. A cada uno se le formuló exactamente la misma pregunta, con el fin de observar cómo cada sistema interpreta, prioriza y jerarquiza variables técnicas y de experiencia de uso.

Los criterios considerados incluyeron rendimiento general, autonomía en uso real, precisión de sensores de salud y deporte, calidad del software, compatibilidad de ecosistema y relación calidad-precio a nivel global. La comparación de respuestas permitió observar enfoques distintos a partir de los mismos parámetros de evaluación.

Cada modelo elaboró su propio Top 3 de relojes inteligentes, por lo que las selecciones reflejan el análisis individual de cada sistema y no buscan conformar un ranking unificado.

Aun utilizando el mismo prompt, las respuestas mostraron estilos distintos. ChatGPT desarrolló análisis más extensos, Gemini optó por síntesis directas y Claude ajustó la profundidad de sus respuestas según su propio enfoque interpretativo.

Las descripciones y valoraciones fueron generadas directamente por cada sistema. El prompt utilizado fue el siguiente:

“Con base en los relojes inteligentes lanzados a nivel global durante 2025 (excluyendo pulseras inteligentes), elabora un Top 3 considerando evaluaciones de expertos de la industria y tendencias agregadas de experiencia de usuarios. Evalúa rendimiento general, autonomía en uso real, precisión de sensores, calidad de software, compatibilidad de ecosistema y relación calidad-precio. Presenta un ranking con justificación y usuario ideal.”

A continuación, se presentan los resultados obtenidos a partir de cada respuesta.

Resultados – ChatGPT

1. Apple Watch Ultra 3 (2025): Mejor reloj inteligente “todo en uno” para usuarios iPhone

El Apple Watch Ultra 3 se apoya en la madurez de watchOS para ofrecer una experiencia fluida, estable y con amplio soporte de aplicaciones. La autonomía declarada de hasta 42 horas se traduce en uso real multidía, mientras que el GPS y el sensor cardíaco figuran entre los más precisos del mercado, con una integración de ecosistema difícil de igualar.

En conjunto, este modelo consolida en 2025 la propuesta más completa del mercado general, al combinar software maduro, sensores fiables y autonomía suficiente para usos exigentes. Está orientado a usuarios de iPhone que buscan un reloj avanzado para entrenamiento serio, actividades outdoor y funciones de seguridad, aceptando un precio elevado.

2. Google Pixel Watch 4 (45 mm, 2025): Mejor reloj inteligente Android equilibrado

Dentro del ecosistema Android, el Pixel Watch 4 destaca por una experiencia Wear OS pulida y una clara orientación “Google-first”. La integración de Gemini mejora la fluidez general, mientras que la autonomía del modelo de 45 mm corrige una debilidad histórica de la línea. El desempeño de los sensores resulta competitivo para fitness de uso cotidiano.

Como resultado, se posiciona como el equilibrio más sólido del ecosistema Android entre reloj inteligente completo y seguimiento deportivo competente. Apunta a usuarios Android que buscan aplicaciones, pagos, inteligencia artificial y autonomía suficiente para el uso diario.

3. Garmin Venu X1 (2025): Fitness avanzado con diseño “lifestyle”

Desde una perspectiva deportiva, el Garmin Venu X1 prioriza métricas de entrenamiento y salud mediante una plataforma madura e independiente de un ecosistema móvil cerrado. Aunque la marca anuncia hasta ocho días de batería, el uso real con pantalla activa se aproxima a dos días. El rendimiento en sensores es sólido, aunque sin GPS multibanda ni ECG.

La propuesta pone el foco en comodidad y estética por sobre funciones avanzadas, manteniendo métricas fiables. Está dirigida a usuarios que desean análisis Garmin en un reloj ligero y usable durante todo el día.

Resultados – Gemini

1. Apple Watch Series 11: Equilibrio entre salud, software y uso diario

La experiencia del Apple Watch Series 11 se caracteriza por un rendimiento fluido gracias al chip S10 y watchOS 26. La autonomía real se sitúa entre 24 y 30 horas, acompañada de una carga rápida mejorada. Incorpora notificaciones pasivas de hipertensión certificadas y detección de apnea del sueño, reforzando su enfoque en salud preventiva.

Para Gemini, este modelo se consolida como el “reloj para todos”, al priorizar comodidad, diseño delgado y buena visibilidad diaria. Está pensado para usuarios de iPhone que buscan salud avanzada sin el tamaño ni el precio del modelo Ultra.

2. Google Pixel Watch 4 (45 mm): Diseño e integración avanzada de IA

Con Wear OS 6 optimizado e integración nativa de Gemini AI, el Pixel Watch 4 ofrece una interacción por voz más natural. La autonomía, que oscila entre 36 y 48 horas, representa la mejor lograda en la línea Pixel Watch. Suma GPS de doble banda y sensor EDA, equilibrando productividad cotidiana y seguimiento de salud.

Google alcanza aquí un punto de madurez al resolver la batería y potenciar la inteligencia artificial como eje diferencial. Está orientado a usuarios Android que priorizan diseño, productividad y la analítica de salud de Fitbit.

3. Samsung Galaxy Watch 8 (Classic / Pro): Salud metabólica y hardware robusto

En el Galaxy Watch 8, el rendimiento del Exynos W1000 permite una experiencia fluida dentro del ecosistema Android. La autonomía se sitúa entre 30 y 34 horas, apoyada por modos de ahorro eficientes. Introduce métricas avanzadas como el índice AGEs, ampliando el seguimiento de salud metabólica y envejecimiento biológico.

Samsung refuerza así su liderazgo en salud preventiva mediante un ecosistema de datos integrado. El enfoque está puesto en usuarios Galaxy que buscan resistencia y métricas de salud avanzadas.

Resultados – Claude

1. Apple Watch Ultra 3: Reloj inteligente más completo del mercado

Con una autonomía real de hasta 42 horas, que puede extenderse a tres días en pruebas reales, el Apple Watch Ultra 3 incorpora conectividad satelital bidireccional y compatibilidad con 5G para reforzar la seguridad. watchOS 26 suma Apple Intelligence, mientras que la suite de salud incluye ECG, SpO₂, apnea del sueño y Sleep Score.

Por esta combinación de seguridad, salud avanzada, software maduro y construcción premium, Claude lo posiciona como el reloj inteligente más completo de 2025, orientado a usuarios de iPhone, atletas outdoor y profesionales.

2. Google Pixel Watch 4: Equilibrio entre diseño, autonomía e IA

La propuesta del Pixel Watch 4 se apoya en una pantalla AMOLED Actua 360 de 3.000 nits y un diseño reparable. En el modelo de 45 mm, la autonomía real se acerca a 40 horas. La carga rápida, el GPS de doble frecuencia y la integración de Gemini AI refuerzan su atractivo dentro del ecosistema Android.

El resultado es un reloj equilibrado entre diseño, autonomía, inteligencia artificial y sostenibilidad, pensado para usuarios Android que valoran el ecosistema Google.

3. Samsung Galaxy Watch 8 Classic: Salud avanzada con diseño tradicional

El bisel giratorio, la integración completa de Gemini AI y la pantalla Super AMOLED de 3.000 nits definen la experiencia del Galaxy Watch 8 Classic. Incorpora sensores avanzados como ECG, SpO₂, carga vascular, detección de apnea del sueño e índice antioxidante, aunque la autonomía continúa siendo su principal limitación.

Samsung mantiene el liderazgo en métricas de salud y experiencia de software, con foco en usuarios Galaxy que priorizan integración total y seguimiento avanzado.

