Lanzan ChatGPT Salud, qué tipo de información analiza y qué consejos puede ofrecer

OpenAI presentó ChatGPT Salud como una nueva experiencia de inteligencia artificial enfocada en el bienestar y el cuidado personal. La iniciativa surge en un momento en el que millones de personas recurren a herramientas digitales para entender síntomas, resultados médicos o recomendaciones generales de salud. Según datos de la propia compañía, más de 230 millones de usuarios en el mundo hacen cada semana preguntas relacionadas con estos temas.

La propuesta no busca reemplazar al médico ni ofrecer diagnósticos. ChatGPT Salud funciona como un apoyo informativo que ayuda a las personas a comprender mejor su información médica y a prepararse para conversaciones importantes con profesionales de la salud. El énfasis está en el acompañamiento cotidiano y no en la atención clínica.

Una de las principales diferencias frente al uso tradicional de ChatGPT es la posibilidad de integrar información personal de salud. Los usuarios pueden conectar de manera voluntaria su expediente clínico electrónico y aplicaciones de bienestar como Apple Health o MyFitnessPal. Esto permite que las respuestas se ajusten al contexto individual y tengan en cuenta datos reales como hábitos de actividad física, alimentación o resultados recientes de pruebas médicas.

En la práctica, la herramienta puede servir para interpretar exámenes de laboratorio, organizar preguntas antes de una cita médica, entender recomendaciones generales sobre ejercicio o revisar opciones de seguros de salud según el historial del usuario. Todo esto se plantea como un apoyo informativo y no como una fuente de decisiones médicas finales.

Un espacio digital separado para la información médica

ChatGPT Salud funciona dentro de un entorno independiente al resto de conversaciones de la plataforma. La información médica se almacena de forma separada, con memorias propias y sin mezclarse con otros chats. Aunque el usuario puede ver estas conversaciones en su historial, los datos permanecen aislados dentro del espacio de Salud.

OpenAI asegura que las conversaciones y archivos de ChatGPT Salud cuentan con cifrado tanto en tránsito como en reposo. Además, este contenido no se utiliza para entrenar los modelos principales de la compañía. El usuario mantiene el control total sobre su información y puede eliminar memorias, desconectar aplicaciones o revocar permisos en cualquier momento.

Las integraciones con registros médicos electrónicos están disponibles, por ahora, solo en Estados Unidos y únicamente para mayores de 18 años. Para este acceso, OpenAI trabaja con b.well, una red especializada en datos de salud que cumple con estándares estrictos de seguridad y privacidad. En el caso de Apple Health, la conexión requiere dispositivos iOS.

Otro aspecto relevante es el desarrollo conjunto con profesionales de la salud. Más de 260 médicos de distintos países participaron en la creación y evaluación del sistema. Su experiencia ayudó a definir cómo responder preguntas sensibles, cuándo recomendar acudir a un especialista y cómo comunicar información médica sin generar interpretaciones erróneas.

El lanzamiento se realiza de forma gradual mediante una lista de espera. OpenAI planea ampliar el acceso en las próximas semanas para usuarios web y de iOS. El verdadero alcance de ChatGPT Salud dependerá de su adopción, de la confianza de los usuarios y de su capacidad para integrarse de manera responsable en un ámbito tan sensible como la salud.

Imagen: Chatgpt