C y Python siguen creciendo en popularidad, Java sigue perdiendo

La importancia de conocer la popularidad de los lenguajes de programación radica en que como desarrollador puedes mantenerte actualizado de acuerdo con los requerimientos del sector. Lo que te beneficiará a ti y a la empresa en que trabajas. En el más reciente índice de Tiobe, encuesta mensual, C sigue en primer lugar, mientras que Java perdiendo seguidores.

Otro detalle a destacar es que por primera vez Objective-C abandonó el top 20 de la lista. Esto es importante resaltarlo porque en los inicios de Apple era uno de los principales lenguajes de programación usados para sus sistemas operativos. Su popularidad fue tal que ganó premios como el lenguaje del año en 2011 y 2012, resalta el portal Techrepublic. Este fue reemplazado después por Swift.

La encuesta de este mes no tiene mucha diferencia con la de febrero de 2021. Mientras que C se mantiene en primer lugar, Python y Java cada vez tiene una diferencia más pequeña en popularidad; C++ y C# son los otros dos lenguajes en el top 5 de la lista.

También te puede interesar: Lenguajes de programación más buscados al contratar desarrolladores.

Te dejamos un vistazo del índice de Tiobe a continuación:

C podría estar en problemas gracias a Android

Este índice mide desde hace unos años, la popularidad mes a mes de los lenguajes de programación como una forma se ver las tendencias tecnológicas y empresariales. C logró superar a Java el mes pasado y tendremos como varia la encuesta para el próximo mes, después de que Android decidiera promover Rust como un lenguaje más seguro que C entre sus desarrolladores.

Enter.co/dev es una colaboración con Coderise.org y Holberton School Colombia para promover la comunidad de programación en Colombia.

Imagen: Vector Juice de Freepik.12