Android promueve el uso de Rust en sus desarrolladores

Google anuncio hoy que Android ahora soporta Rust, un lenguaje de programación, y afirmó que lo considera un lenguaje ‘memory-safe’, por lo que espera que su uso contribuya a eliminar las fallas de seguridad de la memoria que representan un 70 % de las vulnerabilidades en bootloader, fastboot, kernel y otras partes del sistema operativo.

Android actualmente usa C y C++ en el código de su OS. Pero estos lenguajes no proveen la seguridad necesaria en la memoria, lo que los hace vulnerables a las fallas, por lo que considera que solucionar el problema solo es una parte de su responsabilidad; sin embargo, es necesario buscar una solución duradera. «El uso de Rust garantizará funcionalidades que son seguras y consumen menos recursos, debido a sus características» explica en comunicado de Google. Además, enfatizó que lleva 18 meses trabajando en este proyecto. El anuncio se hizo a través del proyecto de Código abierto de Android (AOSP, por sus siglas en inglés).

Además, Google explicó que se concentrará en el desarrollo de funcionalidades en este lenguaje para los Os recientes y futuros, pues las fallas en versiones viejas ya han sido encontradas y reparadas por lo que considera que la prioridad es evitarlas en los códigos más recientes y futuros. Finalmente, la empresa aseguró que en los próximos meses estará compartiendo algunos proyectos en Rust y que este será un proceso por lo que su adopción y maduración será a largo plazo.

El portal XDA- Developer encontró que Android ya tiene algunas funcionalidades en este código, entre ellas: Bluetooth, nombre código es ‘Gabeldoche’, pero aún no está en uso; el módulode Keystore 2.0 y el IPD Driver.

Imagen: Google.