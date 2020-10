Python superará a Java en popularidad muy pronto

Java ha estado entre los dos primeros puestos de popularidad de los desarrolladores por 20 años, pero todo parece indicar que pronto perderá su posición y Python la sucederá entre los tres lenguajes de programación preferidos.

Así lo afirmaría el ranking realizado por Tiobe, que se realiza desde el 2001 como una forma de medir la popularidad de los lenguajes de programación, y publicado por el portal Zdnet. De acuerdo con Paul Jansen, CEO de Tiobe, Jave y C han ocupado los dos primeros puestos por más de dos décadas; sin embargo, Java cayó 4,32 puntos en popularidad comparado con cifras de octubre de 2019. Mientras tanto, Python se vuelve más popular gracias a sus usos en la ciencia de datos y en el aprendizaje automatizado.

El portal de tecnología estadounidense asegura que Java no solo ha caído en el ranking de Tiobe. Por primera vez en RedMonk, otra lista de popularidad, descendió de los dos primeros lugares; mientras que Python ocupó el segundo lugar, obligándolo a caer a tercer lugar.

Por su parte, en el ranking de Tiobe, Python creció 11,28 % en comparación con octubre de 2019. El ranking asegura que la caída de Java podría darse en los próximos meses. Los diez lenguajes más populares este mes fueron: C, Java, Python, C++, C#, Visual Basic, JavaScript, PHP, R y SQL.

Imagen: Ranking Tiobe y ThisisEngineering RAEng (Vía Unsplash).