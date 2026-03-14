Expertos advierten que podríamos estar al borde de casos masivos de psicosis de IA

¿En qué momento se volvió común escuchar nuevos casos de personas llevadas a la locura por una Inteligencia artificial? Esta situación se ha vuelto tan común que ya existe incluso una expresión para describirla: psicosis de IA. Y lo peor de todo es que existen señales de que estamos a puertas de casos masivos.

La advertencia viene de Jay Edelson, un abogado que se ha especializado en demandar a compañías como OpenAI y Google después de que personas terminaran tomando sus vidas o las de otras personas llevadas a actuar por recomendaciones de modelos de inteligencia artificial. El más reciente es el de Jonathan Gavalas un jóven de 36 años que murió por suicidio después de que Gemini lo convenciera de que era su esposa y que estaba siendo retenida por el gobierno.

Edelson también está representando el caso de Adam Raine, el jóven de 17 años al que ChatGPT convenció de suicidarse y que se ganó diversos titulares después de que sus padres decidieran demandar a OpenAI.

Estamos a puertas de un caso de psicosis de IA masiva

La advertencia de Edelson es directa: los sistemas de inteligencia artificial actuales podrían estar exponiendo a los usuarios a riesgos de bajas masivas por incidentes evitables. El motivo está en que en meses recientes el abogado ha recibido cada vez más casos que no han llegado a las noticias porque la persona no llegó a atentar contra su vida o la de otros.

Pero esto significa que el número de personas que podrían estar siendo afectadas por la IA es mucho mayor al que los casos más virales nos hacen creer.

Esta información no viene solo de impresiones. Un estudio publicado por CNN encontró que ocho de cada 10 chatbots (entre los que se incluyó a ChatGPT, Gemini, Microsoft Copilot, Meta AI, DeepSeek, Perplexity, Character.AI y Replika) podían ser guiados para entregar indicaciones a adolescentes sobre cómo lastimar u atacar otras personas. Solo Claude de Anthropic de manera clara contaba con mecanismos para rehusar este tipo de solicitudes.

“Nuestro informe demuestra que, en cuestión de minutos, un usuario puede pasar de un vago impulso violento a un plan de acción más detallado”, afirma el informe. “La mayoría de los chatbots analizados ofrecieron orientación sobre armas, tácticas y selección de objetivos. Estas solicitudes deberían haber provocado un rechazo inmediato y absoluto”.

¿Es necesario crear leyes para evitar los casos de psicosis de IA?

Uno de los puntos centrales de la denuncia es la falta de transparencia en los mecanismos de seguridad de los modelos de IA. Actualmente, uno de los mayores problemas para los expertos legales es la dificultad de atribuir responsabilidad cuando un sistema diseñado para interactuar con humanos induce a conductas de riesgo extremo o crisis de salud mental.

¿Qué es lo que están pidiendo? De manera sencilla que las compañías de tecnología detrás de algunos de los modelos más utilizados del mundo cuenten con información accesible que documente la manera en la que están detectando o evitando situaciones en las que los delirios de una IA puedan llevar a alguien a cometer actos peligrosos.

Imágenes: Gemini