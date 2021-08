Ya está abierta la convocatoria para una nueva cohorte en Holberton School Colombia

La tecnología está en todas partes, no hay duda de eso, y así mismo ha aumentado la demanda por las personas que están detrás programando, creando aplicaciones y códigos que mejoren nuestro día a día. Por eso no es una sorpresa cuando dicen que en Colombia necesitaremos más de 200.000 desarrolladores y especialistas en TI para 2025. Lo más importante es que las empresa que demandan talento ya no exigen un cartón universitario; en su lugar se fijan en pruebas hechas en los procesos de selección y las capacidades de las personas.

Si esto te suena y quisieras aprender sobre desarrollo web, las admisiones para Holberton School Colombia están abiertas y podrías ser ingeniero con todos los conocimientos básicos en nueve meses. A esta academia han aplicado más de 23.000 personas desde su lanzamiento en 2019. «Hoy tenemos una tasa de empleo de más del 90% para los desarrolladores que ya terminaron el proceso en nuestra academia. Hablamos de cientos de personas que cambiaron su vida, que reciben salarios dignos y que iniciaron un camino en la industria tecnológica», afirmó Hernando Barreto, director ejecutivo de Holberton Colombia. Entre sus empleadores están empresas como Rappi, Skillshare y Mercado Libre.

También te puede interesar: ¿Qué son los ingresos compartidos y por qué hay que aprender a verlos diferente?

Holberton es una academia de formación intensiva y no convencional. Es esta no existen aulas ni profesores; en su lugar, el entrenamiento se desarrolla de manera remota, con el acompañamiento de expertos en desarrollo de software y con un metodología basada en proyectos. Además, los participantes requerirán de por lo menos 60 horas a la semana para llevar a cabo las actividades propuestas.

Es importante recordar que Holberton School funciona on el método de ingresos compartidos, esto quiere decir que los participantes no pagan nada durante la matrícula y la duración del curso, pero una vez consiguen trabajo darán 42 cuotas del 17 % de su sueldo para pagar por los estudios.

Te recomendamos leer: Mitos y realidades sobre Holberton School en Colombia

La nueva cohorte de estudiantes además podrá aprovechar la alianza con WeWork para usar espacios del coworking. Las actividades empezarán el próximo 20 de septiembre, los interesados podrán conocer más del programa y aplicar en este enlace.

Enter.co/dev es una colaboración con Coderise.org y Holberton School Colombia para promover la comunidad de programación en Colombia.

Imagen: Holberton School Colombia