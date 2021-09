Hay un boom en talento tec, pero no incremento de salarios

Durante la pandemia, uno de los pocos sectores que logró mantenerse a 100 % en su productividad fue el de las tecnologías y desarrollo de software. Con la adopción del teletrabajo y el aumento de los ciberataques a las empresas, estas se dieron cuenta que necesitaban equipos de talento tec fuertes e inclusive más grandes, lo que generó un boom en vacantes y ofertas alrededor del mundo. Pero, de acuerdo con varios estudios, los salarios no se vieron igualmente beneficiados de este, en su lugar las empresas luchan por mejorar las experiencias y ventajas de sus empleados.

Por ejemplo, la encuesta a líderes de tecnología de Harvey Nash, publicada en julio, asegura que solo 4 de cada 10 trabajadores en el sector IT ha visto un incrementó en su salario. Por su parte, el portal ZDNet resalta que, aunque no hay un incremento de salarios, el presupuesto para estos departamentos si ha aumentado. Este es usado para contratar más personal o actualización de tecnologías.

Aunque los salarios no han aumentado, el portal estadounidense señala que las empresas se han enfocado en mejorar las condiciones de sus empleados por otros medios, pues el aumento de dinero no siempre garantiza la retención de talento. Entre los beneficios que más empresas están adoptando es la posibilidad de quedarse en trabajo remoto de manera permanente. Aunque empresas como Google han decidido ajustar salarios de acuerdo a la carga laboral y la parte del planeta donde la persona decida hacer su trabajo. Pues, la conexión a Internet no tiene el mismo costo en la ciudad de Nueva York que en la ciudad de Panamá.

Otro de los beneficios es actualizar los equipos y utensilios de trabajo de los colaboradores, desde actualización de computadores, hasta prestamos de sillas y escritorio para garantizar mayor comodidad durante las horas laborales.

La guerra de los salarios en el sector IT ha bajado, ahora se trata de una batalla por quién ofrece más beneficios a sus empleados. Pero esto también puede afectar la manera como concebimos al talento tecnológico. ZDNet asegura que hay un aumento en contratar por proyectos o temporales, en lugar de permanentes. Pues, aparentemente, no todo el tiempo se necesita la misma cantidad de apoyo. Esto puede crear un migración de talento constante que aún no se define si sería bueno o malo para el sector.

Tú qué miras a la hora de ser contratado ¿Salario o beneficios?

Enter.co/dev es una colaboración con Coderise.org y Holberton School Colombia para promover la comunidad de programación en Colombia.

Imagen: Standret en Freepik.