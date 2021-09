¿Buscando trabajo como desarrollador? Así se hace la selección de talento

Encontrar un desarrollador puede ser complicado, las empresas necesitan personas con muchos tipos de habilidades desde el conocimiento para crear plataformas y hacer códigos. Además de las habilidades blandas necesarias para crecer profesionalmente y adaptarse a la cultura empresarial. Pero esto también significa que los procesos de contratación pueden ser largos y frustrantes para los interesados en una posición. Por eso, si hasta ahora estás entrando en esta profesión es importante que conozcas el proceso común.

Después de encontrar una hoja de vida y ser escogido como un posible candidato a una posición. Muy probablemente recibirás una llamada o correo electrónico en el que te contarán que haces parte del proceso, pero no solo se tratará de una entrevista, tienes que prepararte para diferentes pruebas en las que medirán tus habilidades.

Prueba escrita

En la entrevista, primero te encontrarás con la parte tradicional, una serie de preguntas y respuestas en las que te pedirán que hables de ti, tus objetivos en la vida, cómo trabajas en equipo y otras. Después vendrán las pruebas específicas como desarrollador. La primera, una prueba escrita.

Esta prueba buscará entender que tantos conocimientos tienes de programación y los lenguajes que necesitarás usar en la empresa. Hay dos tipos de prueba escrita, en la primera te sentirás de vuelta en clases presentando pruebas, pues es muy similar a un parcial o evaluación, com preguntas para contestar concretamente; por ejemplo, te preguntarán comandos específicos. El segundo tipo, no tan popular como el primero, son pruebas escritas en las que te describen una situación y te piden que expliques de manera detallada la forma en que lo solucionarías.

Esta última puede ser más difícil pues las respuestas abiertas no preguntan directamente y puedes equivocarte en tu respuesta. Por lo que es recomendable que leas muy bien y pienses el orden de tu respuesta para que seas más concreto. Esta primera fase le permite a las empresa escoger a los candidatos que están

Prueba técnica para el desarrollador

Si pasas la prueba escrita serás llamado a una prueba técnica de aplicación de conocimientos. En esta hay dos opciones, una es que te hagan corregir manualmente el código escrito por otro desarrollador o una prueba digital con características similares, encontrar un error y corregirlo. Sé sincero. Si no tienes conocimientos de un lenguaje, dijo y tal vez tengas la oportunidad de hacerlo de otra manera.

Después de seleccionar a los candidatos finales, usualmente 15 % o 20 % de la cantidad original, pasarán de nuevo a una entrevista sobre aspiración salarial, trabajo en equipo y otros temas.

Sí, las entrevistas para desarrolladores no son fáciles. Deberás tener paciencia y esperar a una llamada tras otra. Afortunadamente, existen empresas que te comunican si quedaste descalificado en una de las rindas, así no te quedarás esperando indefinidamente por su respuesta. Durante las entrevistas, pregunta cuándo podrás esperar una respuesta; así si no quedas seleccionado, podrás dejar de pensar en esa posición y empezar tu búsqueda de nuevo.

