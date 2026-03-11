Convocatoria ofrece 100 becas en tecnología y ciberseguridad: Así puedes aplicar

Una nueva convocatoria busca ampliar la participación femenina en áreas tecnológicas que hoy concentran gran parte de la demanda laboral. Se trata de 100 becas dirigidas a mujeres colombianas interesadas en cursar programas virtuales relacionados con inteligencia artificial, ciencia de datos, ciberseguridad y transformación digital.

La iniciativa es liderada por EDUCA EDTECH Colombia junto con varias alcaldías y entidades regionales del país. El objetivo es facilitar el acceso a formación profesional y posgradual en disciplinas vinculadas con analítica de datos, seguridad informática, marketing digital e internet de las cosas.

Las becas se distribuirán en tres niveles académicos. Habrá 20 cupos para pregrado, 40 para maestría y 40 para doctorado. Entre los programas disponibles aparecen licenciaturas en marketing digital, seguridad informática e internet de las cosas. En el nivel de posgrado se incluyen estudios en big data, inteligencia artificial, data science, gestión de proyectos, ciberseguridad y emprendimiento digital.

Los estudios se realizarán de manera virtual en instituciones internacionales como la Universidad Da Vinci y eCampus University. La formación será asincrónica, lo que permitirá a las estudiantes avanzar en los contenidos a través de plataformas digitales disponibles en cualquier horario.

¿Cómo aplicar a la convocatoria?

La convocatoria estará abierta hasta el 27 de marzo y las interesadas pueden revisar los detalles en el portal www.alcaldiascol.com.

Para participar se debe cumplir con los requisitos académicos según el nivel elegido: título de bachillerato para pregrado, título profesional para maestría y maestría finalizada para quienes aspiren al doctorado. Además, se debe enviar hoja de vida, documento de identidad y certificaciones académicas.

El proceso consiste en ingresar al portal, elegir el programa y cargar los documentos solicitados. Las postulaciones se revisarán a medida que lleguen, por lo que se recomienda realizar el trámite con tiempo.

La convocatoria cuenta con el respaldo de entidades como la Secretaría de Gobierno de Bogotá, la Alcaldía de Bucaramanga, la Gobernación del Atlántico y la Alcaldía de Soacha, que participan en esta iniciativa orientada a fortalecer la presencia femenina en carreras tecnológicas.