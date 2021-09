En 2024, 80 % de los productos IT serán construidos por no desarrolladores

Las plataformas low-code y sin código han ido ganando más popularidad; una de las razones es la baja demanda de desarrolladores en ciertos sectores. Además, varias empresas han creado sus versiones desde Amazon con Honeycode, Microsoft’s Power Platform, hasta Google con Google’s Appsheet. Un reciente estudio, hecho por populares medios en Estados Unidos, asegura que las herramientas usadas por los equipos IT en 2024 serán construidas por no desarrolladores.

De hecho, un estudio de Gartner asegura que la inversión empresarial en este tipo de plataformas ha aumentado un 36 %, presupuesto que, por supuesto, suele reducírsele al departamento de IT, resalta el portal Zdnet. Una de las razones es que no solo este departamento necesita implementar herramientas novedosas, apoyadas de la tecnología. Ahora todas las secciones de una empresa requieren de estas. Por esto, el estudio de Gartner asegura que 80 % de los productos IT que usen las empresas en 2024 serán construidos por no desarrolladores. De hecho, se espera que a nivel mundial los ingresos generados por crear productos y servicios que actualmente no existen sean superiores a los $30.000 millones de dólares en todo el mundo.

Pero, así como los desarrolladores pueden pensar que esto es una mala noticia, la verdad es otra. Este tipo de plataformas también han ayudado a generar nuevas vacantes y profesiones para los ingenieros. El estudio realizado por Zdnet y Techrepublic asegura que el aumento de vacantes en trabajos como científicos de datos, generación de software apoyados con inteligencia artificial y ‘citizen developers’ son gracias a las tareas que facilitan este tipo de plataformas de low-code y no-code.

Sin duda, estas plataformas tienen un alcance limitado y necesitarán manos de un desarrollador a medida que la empresa necesite tareas específicas para su productividad. Sin embargo, también deja la duda, ¿Podría una máquina reemplazar a los desarrolladores?

