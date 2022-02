Las empresas y desarrolladores quieren hacer del Código Abierto una norma

Una de las primeras cosas que aprendes al momento de desarrollar código, es que es más fácil trabajar sobre las bases que otros han dejado. Los recursos están a la mano y plataformas como Github demuestran que la idea del desarrollador aislado es otra de esas exageraciones de Hollywood tan obsoletas como la del hacker con pinta de punkero. Una muestra de esto está en la manera en la que hoy cada vez más empresas y desarrolladores están mostrando su apoyo al código abierto (open source), buscando que sea la norma en la mayoría de proyectos.

La afirmación viene de los resultados del State of Open Source Report, un informe realizado por OpenLogic con el objetivo de medir el impacto y uso de código abierto entre los desarrolladores. Para este año se entrevistaron a más de 2660 profesionales, así como organizaciones que hacen uso de herramientas de código abierto.

El reporte entrega algunos datos más interesantes. Por ejemplo, el tipo de herramienta de código abierto más usada por las organizaciones son programas y frameworks con un 39.25%, seguido de bases de datos y tecnología de admistración de datos (36.45%). Estos dos primeros lugares son poca sorpresa paras las personas que han trabajado en empresas de tecnología. Lo interesante está en las posiciones por debajo, como por el ejemplo el uso de sistemas operativos (34.01%), herramientas de seguridad (23.67%) o incluso Analytics.

Por supuesto esto no significa que los usuarios de estas herramientas no tengan ciertas dudas o precauciones al momento de usarlas. Por ejemplo, un 29.54% aseguró que les preocupaba no contar con las habilidades para poder probar, usar, integrar o brindar soporte a estas herramientas. Un 26.55% expresó preocupación sobre las licencias y restricciones de algunas herramientas, mientras que un 30.73% aseguró que este tipo de herramientas no escalaban tan bien como software comercial (20.73%). Pero quizás lo más interesante esté en que un 27.51% expresó no tener ningún problema o reserva con utilizar código abierto.

