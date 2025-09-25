Abren inscripciones a nuevas becas en inteligencia artificial para ampliar el acceso a la educación tecnológica

Holberton School anunció un programa de becas que permitirá a más personas acceder a formación especializada en inteligencia artificial con costos reducidos. La iniciativa está dirigida a mujeres, familias de bajos ingresos y a quienes ya han hecho parte de la institución, con el objetivo de ampliar el alcance de la educación en un sector que cada vez demanda más profesionales.

La inteligencia artificial avanza con rapidez y cada año suma nuevas aplicaciones en áreas como la salud, la educación, el comercio y los servicios digitales. Según el Foro Económico Mundial, la necesidad de talento con estas habilidades crecerá un 40% en los próximos cinco años. Frente a esa tendencia, Holberton busca facilitar la entrada de más personas a un campo que ofrece oportunidades laborales de gran proyección.

El programa asegura que el talento está en todas partes, pero no siempre existen los medios para desarrollarlo. Con las becas, la institución plantea derribar barreras económicas y brindar acceso a programas de vanguardia como Generative AI, una de las ramas de la inteligencia artificial con más aplicaciones actuales.

Becas disponibles

La Beca Mujer ofrece un descuento del 35% y está pensada para mujeres y madres cabeza de hogar. Con este apoyo, es posible comenzar estudios en inteligencia artificial con mensualidades desde $120.000.

La Beca Esencial concede un 25% de descuento y está orientada a participantes de bajos ingresos familiares. En este caso, los hombres interesados en formarse en tecnología pueden ingresar con pagos desde $220.000 al mes.

Finalmente, la Beca Holbie Lovers otorga un beneficio del 50% en el valor de la matrícula. Está destinada a estudiantes que ya han completado algún programa en Holberton y desean actualizarse o complementar sus conocimientos en nuevas áreas de la industria digital.

El programa está enfocado en la formación en Generative AI, una tecnología que permite a los sistemas crear contenido como textos, imágenes, música o simulaciones. Este tipo de aplicaciones ya está transformando múltiples sectores y se perfila como uno de los motores de la industria tecnológica en los próximos años.

Más allá de los contenidos, Holberton resalta que los estudiantes tendrán acceso a su metodología de enseñanza, reconocida por estar basada en proyectos prácticos y trabajo colaborativo. El modelo busca recrear entornos similares a los que enfrentan los profesionales en la industria, de manera que los alumnos se preparen desde el inicio para retos reales.

¿Cómo postularse?

Las inscripciones ya están abiertas y pueden realizarse directamente en la página oficial de Holberton School. El proceso está disponible para cualquier persona interesada en iniciar o continuar su carrera en tecnología, sin importar su experiencia previa.

Con estas becas, la institución refuerza su apuesta por un ecosistema tecnológico más inclusivo. En un momento en el que la inteligencia artificial se convierte en una herramienta clave para la economía y la sociedad, el acceso a formación especializada puede marcar la diferencia para quienes buscan transformar su futuro profesional.

