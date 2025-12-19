Google eliminará su herramienta para detectar datos filtrados en la dark web ¿Cómo protegerse?

Google dejará de ofrecer una de sus funciones menos conocidas, pero más útiles para los usuarios que se toman la seguridad en serio. Los informes periódicos que alertan cuando datos personales aparecen filtrados en la dark web.



La empresa confirmó que el cierre será gradual. En enero de 2026 la herramienta dejará de analizar nuevas filtraciones y, a partir del 16 de febrero, no volverá a enviar nuevos informes. Google aseguró que toda la información almacenada será eliminada.

Desde ese momento, los usuarios ya no podrán usar servicios de Google para monitorear la dark web en busca de información personal comprometida, una problemática cada vez más crítica ahora que nuestro rastro está expuesto cada vez que usamos internet.

El informe permite saber si tus correos electrónicos, contraseñas, números de teléfono o direcciones que usas entre aplicaciones, plataformas y servicios digitales se han filtrado. Aunque las grandes tecnológicas refuercen sus sistemas de protección, ninguna está completamente a salvo de una brecha de seguridad y los datos terminan en la dark web.

El mayor problema es que, cuando eso ocurre, el usuario suele enterarse tarde, o lo que es peor, ni siquiera se entera de que sus datos y credenciales de inicio de sesión están circulando en la dark web.

Google intentó reducir esa incertidumbre mediante esta herramienta de monitoreo, pero decidió cerrar. La razón, según la empresa, es que la herramienta informaba, pero no ayudaba lo suficiente.

Detectar una filtración es apenas el primer paso; lo realmente importante es saber cómo actuar después. Y, de acuerdo con Google, este servicio no ofrecía pasos claros ni soluciones prácticas para que los usuarios protegieran sus cuentas una vez comprometidas.

“Aunque el informe ofrecía información general, los comentarios indicaban que no proporcionaba pasos siguientes útiles”, explicó la compañía en un correo electrónico enviado a todos los usuarios.

¿Qué propone Google en su lugar?

La compañía apunta más a una prevención que a la reacción; en lugar de alertar cuando el problema ya ocurrió, Google busca que los usuarios adopten medidas que reduzcan desde el inicio la probabilidad de que sus cuentas sean vulneradas.

La empresa está concentrando sus esfuerzos en herramientas orientadas a reforzar la seguridad cotidiana de las cuentas. Esto incluye la verificación en dos pasos, las claves de acceso sin contraseña, el administrador de contraseñas y los chequeos periódicos de seguridad y privacidad.

La recomendación del gigante tecnológico es fortalecer los accesos antes de que ocurra un ataque es más efectivo que intentar mitigar sus consecuencias después.

La mejor defensa sigue siendo la más simple, aunque muchos la ignoren. Usar contraseñas únicas y difíciles de adivinar, no reutilizarlas entre servicios, activar métodos adicionales de verificación y desconfiar de enlaces o correos sospechosos.

Ninguna herramienta garantiza protección total, pero estos hábitos reducen de forma significativa el impacto de cualquier ataque.

El cierre de este servicio no significa que Google deje de interesarse por la dark web, sino que deja de ofrecer esa vigilancia como un producto para el usuario final. El énfasis ahora está en la prevención y en una responsabilidad compartida entre plataformas y usuarios.

Imagen de Clint Patterson en Unsplash