Facebook cierra 16.000 grupos que vendían reviews falsas a ecommerce

Un ecommerce puede depender de su reputación para vender más. Un potencial cliente preferirá comprar en un sitio de cinco estrellas con buenos comentarios por encima del que tiene tres estrellas. Pero como todo en Internet, nada es así de sencillo. Facebook cerró 16.ooo grupos que intercambiaban comentarios y calificaciones positivas por dinero, después de un llamado de atención hecho por la Autoridad de competencia y mercados de Reino Unido (CMA, por sus siglas en inglés).

Facebook se había comprometido con la CMA hace un tiempo a mantener en control este tipo de grupos; sin embargo, la autoridad vio necesario hacer un nuevo llamado de atención después de encontrar un mercado activo en la red social y en Instagram, informó el portal The Guardian.

Por su parte, la red social anunció que tomará medidas para hacer que estos grupos no sean encontrados fácilmente, hará más difícil que las personas se puedan unir y, por ahora, no bloqueará de la plataforma a sus creadores; sin embargo, creará un sistema de advertencias, dependiendo del número de infracciones no se les permitirá volver a usar su cuenta. Además, prometió trabajar en tecnología de identificación para eliminarlos de manera temprana.

En las notas sobre este problema, solo se mencionan grupos en Europa; sin embargo, con el boom del ecommerce en todo el mundo no sería una sorpresa encontrar que este tipo de negocios se ha expandido a nuestra región.

Imagen: Pickisuperstar (Vía Freepik).