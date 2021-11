Escasez de chips golpea a Nintendo

La falta de insumos tecnológicos continúa afectando la producción de las grandes empresas del mundo. Según el diario Nikkei Asia, desde Nintendo anunciaron que, hasta el 31 de marzo del 2022, la empresa estará en capacidad de fabricar 24 millones de consolas Switch: cifra que reduce su meta de ventas en un 20 %.

Originalmente, la empresa japonesa tenía como objetivo producir 30 millones de estos dispositivos. Sin embargo, la ‘crisis de los chips’ ha provocado retrasos en su manufactura, evitando que la compañía pueda hacerle frente a la alta demanda de productos como este.

El 2021 no ha sido el mejor año para Nintendo, pues hasta ahora no la empresa no ha logrado cumplir las expectativas de venta de 25.5 millones de consolas Switch durante este año fiscal, aún cuando el objetivo estaba ubicado por debajo de las 28.83 millones de unidades que se vendieron en el mismo período del año anterior.

De acuerdo a la misma fuente, el presidente de Nintendo, Shuntaro Furukawa, habría manifestado que la situación era tal que, incluso, habían tenido que racionar las ventas de la nueva Switch OLED en sus tiendas distribuidoras. El lanzamiento de esta consola se hizo a principios de octubre, decisión que cuestionaron algunos medios de comunicación, como The Verge, basados en el panorama global de escasez de componentes electrónicos.

Después de un período de tres meses consecutivos de caídas en las ventas de Nintendo, y una disminución del 37 % en las ventas de su línea Switch hasta septiembre de 2021, la empresa presentará este jueves 4 de noviembre sus resultados fiscales correspondientes al penúltimo trimestre del año.

Los inconvenientes en la oferta de semiconductores comenzaron en el 2020 cuando los fabricantes de chips cambiaron su línea de producción para apoyar la construcción de la infraestructura necesaria para la tecnología 5G y, al mismo tiempo, para lograr dar respuesta a la creciente demanda de computadores en medio del auge del trabajo remoto.