El trabajo remoto aumentó el acoso por género y raza en las empresas tec

El trabajo remoto habría aumentado el acoso de género y maltrato por raza en las empresas tecnológicas, de acuerdo con un estudio hecho por Ellen Pao, una organización que trabaja por la diversidad en empresas de Silicon Valley. Habría aumentado especialmente hacia las mujeres, transgénero, personas no binarias y personas pertenecientes a razas como asiáticos, negros, latinos e indígenas.

La encuesta fue hecha entre marzo de 2020 y febrero de 2021, con más de 3.000 trabajadores remotos de empresas tecnológicas. Esta incluía preguntas como maltrato verbal, como gritos, preguntas incómodas sobre la apariencia y solicitudes de citas y sexo. Además, encontraron que también aumento la hostilidad laboral; la organización lo define como comportamiento menos abusivo y que no rompe las reglas de la compañía, pero crea un ambiente tóxico.

Parte del aumento en la hostilidad es debido a largas horas de trabajo, límites no establecidos claramente cuando cambiaron las dinámicas laborales; además de que se creó más espacio para conversaciones privadas sin riesgo a ser escuchados por los compañeros de trabajo. «Hay mayor interacción uno a uno cuando no estás en la oficina. Esto hace que haya más acoso en los chats, emails y videollamadas», explico Ellen Pao, fundadora de la organización. Además, resaltó que las herramientas que usamos para trabajo remoto no tienen forma de reportar acciones o contenido a recursos humanos de las empresas.

Otro resultado de la encuesta es que se incrementó la ansiedad, un 85 % reportó tener mayor sensación y 2 de cada 3 empleados reporto trabajar más horas en casa, de lo que lo hacía en la oficina. «Hay que establecer muchas más reglas para el trabajo remoto y con esto mayor flexibilidad a las personas así pueden equilibrar su espacios laborales y personales», concluyó una de las investigadoras de la encuesta.

Imagen: Vía Freepik.