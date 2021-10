Cuatro cosas que debes evitar si eres un emprendedor novato

Ser emprendedor en Colombia no es una tarea fácil. Exige de bastante compromiso y tener una mentalidad muy organizada para salir a flote y tener éxito como buen emprendedor sin morir en el intento.

Por ejemplo, datos de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) señalan que solo dos de cada diez emprendedores logran sobrevivir tras cinco años de iniciar su negocio.

¿A qué se debe esto? Pueden existir muchos factores que lo expliquen. Sin embargo, hay varios errores que un emprendedor novatos suele cometer al momento de iniciar un nuevo negocio y que se pueden evitar. A continuación te explicamos los más comunes para que puedas evitar cometerlos.

No tener una idea de negocio clara

El primer error se divide en dos partes. Por un lado, están las personas que tienen una idea para crear un negocio, pero no la investigan debidamente. Está la posibilidad de que sea una idea fantástica y funcione en el mercado, pero también existe el riesgo de fracasar rotundamente.

Para evitar esto, es vital llevar a cabo que como emprededor lleves un proceso creativo en donde se analicen varias ideas y se realice un estudio de mercado para evaluar sus posibilidades de éxito y seguir solo una línea de negocio predeterminada.

Mal manejo de dinero

Uno de los errores más comunes de todos es no saber manejar el capital del negocio. Usualmente los emprendedores novatos caen en situaciones como no saber qué hacer con las utilidades y terminan generando pérdidas que acaban con sus emprendimientos.

Es importantísimo llevar la cuenta de todos los gastos que se realicen mensualmente en un negocio, de la misma forma que se debe llevar el orden de los ingresos.

Poca capacidad de cambio

Otro error común por parte de un emprendedor novato es tener una mentalidad muy conservadora a la hora de hacer negocios, lo que quiere decir que tienen tan arraigada una idea que no son capaces de cambiarla en períodos complejos.

Los emprendedores deben ser capaces de reaccionar ante momentos difíciles, como lo ha sido la pandemia, por ejemplo, y realizar cambios para mantener con vida sus negocios.

Falta de compromiso y desinterés

Pero el pecado número uno en el mundo de los negocios y el emprendimiento es no poner el interés suficiente en sacar adelante una idea. Muchos emprendedores que están partiendo no le toman el peso a sus acciones y no ponen mucho espíritu en lo que están haciendo.

Todo aquel que quiera emprender debe tener siempre en cuenta que con esfuerzo, compromiso y sacrificio es posible tener el éxito esperado en cualquier emprendimiento. La perseverancia es lo que en muchas ocasiones puede mantener viva la llama de un negocio.