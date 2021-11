Usuarios de iOS pronto podrán reaccionar a Tweets

La posibilidad de dar ‘me gusta’ y compartir un contenido hicieron a las redes sociales lo que son hoy: medidoras de opiniones y creadoras de tendencias. Sin embargo, estudios internos de gigantes tecnológicos como Meta han dado cuenta de las consecuencias psicológicas que puede generar en sus usuarios. En los más jóvenes: estrés y ansiedad. ¿Por qué no se eliminan estos botones entonces? Porque, en la compañía se dieron cuenta de que, paradójicamente, pese a las afectaciones, si estos desaparecen, las interacciones disminuyen.

Pues bien, aunque estos análisis existen, a Twitter parecen tenerle sin cuidado; pues la plataforma está preparando una nueva actualización para iOS que permitirá reaccionar a los tweets con emojis (como en Facebook) y la cual incluirá también un botón exclusivo para expresar disgusto frente a una publicación que se reconocerá como una flecha que apunta hacia abajo. De acuerdo a algunos desarrolladores, además del clásico ‘me gusta’, las reacciones serán cuatro: de duda, de tristeza, de risa, y el de celebración, el cual se identificará con el emoji de aplausos.

#Twitter is now able to store the data about your downvotes which means it’s coming! I guess they’ll use these data in order to make the “Sort” feature work.

Also, they’ve changed its position. pic.twitter.com/21G3SdsU2i

— Nima Owji (@nima_owji) November 23, 2021