TikTok será una empresa independiente, si le dan permiso

No, ByteDance no venderá TikTok; Oracle no comprará la red social. En su lugar, la polémica plataforma de videos se convertirá en una empresa independiente con sede en Estados Unidos. La propuesta hecha por las dos compañías está a la espera de aprobación del gobierno estadounidense y del gobierno chino.

Oracle será el proveedor de tecnología de confianza de TikTok y accionista minoritario; mientras que ByteDance mantendrá la mayoría y un mínimo control respecto a las decisiones. De esta manera, la red social se distanciaría de su pariente chino y espera ganarse la confianza de Estados Unidos para seguir operando como lo ha hecho hasta el momento.

Así mismo, otras empresas como Walmart –que estaba interesado en la compra– y Sequoia Capital podrán ser accionistas menores, según informa Business Insider.

Con esta propuesta, Bytedance mantendría la propiedad sobre el algoritmo que ha hecho tan exitosa la aplicación y evitaría entrar en negociaciones para obtener el permiso de venta por parte del gobierno chino; aunque sí necesitará aprobación para la nueva propuesta. Por su parte, el papel de Oracle será el de almacenar y procesar la información de los usuarios; aún no se sabe si será solo para Estados Unidos o a nivel Global.

Habrá que esperar a la decisión y aprobación de los dos gobiernos. Business Insider asegura que fuentes han afirmado que china estaría abierta a esta porque, principalmente, Bytedance mantendría algo de control en la plataforma. Mientras tanto, en Estados Unidos parecen haber opiniones encontradas. Por un lado, Trump aseguró que confiaba en el CEO de Oracle y estaría de acuerdo con sus decisiones; por el otro, el senador Hawley, representante del estado de Misuri, dijo que aceptar esta negociación sería ser laxo y no hace suficiente por la seguridad nacional.

Si la propuesta de las empresas es rechazada por cualquier de los dos países, TikTok tendrá que empezar de nuevo negociaciones y pedir una extensión de la orden ejecutiva para no ser vetada en Estados Unidos.

Imágenes: iXimus (Vía Pixabay).