El último evento en Colombia de Les Luthiers

Tras 55 años de exitosa trayectoria, el conjunto humorístico-musical Les Luthiers anuncia su despedida definitiva de los escenarios.

¿Cuándo será el último show de Les Luthiers?

Les Luthiers, con el elenco 2019, estrenará su nuevo espectáculo MÁS TROPIEZOS DE MASTROPIERO en el Movistar Arena de Bogotá. Allí se presentarán el día 4 de mayo. Las entradas estarán a la venta en las taquillas del Movistar Arena y por los canales oficiales de Tuboleta.

¿Cuándo se pueden comprar las boletas?

La preventa Movistar Preferencial de iniciará el próximo 6 de marzo a las 9 am hasta el 8 de marzo a las 8:59 am. Los Bancos Aval y dale!, también anunciaron la preventa exclusiva del show de Les Luthiers para sus clientes, desde el 7 de marzo a las 9:00 am hasta el al de marzo a las 8:59 am ó hasta agotar existencias, lo que primero ocurra. Posteriormente, empezará la venta de boletas para el público en general.

Se recomienda adquirir las entradas únicamente por los canales oficiales, evita trampas y estafas.

MÁS TROPIEZOS DE MASTROPIERO

Este nuevo evento traerá, para los amantes del humor de Les Luthiers, un ramillete de novedades, de risas y carcajadas, que se potenciarán con su proverbial calidad musical. Todo dentro del estilo clásico del conjunto, en el que inteligencia, cultura, refinamiento y elegancia no son obstáculos sino plataformas desde las cuales brindar diversión de calidad a públicos de todas las edades.

El espectáculo gira en torno a una supuesta entrevista —culta, aguda, documentada y ejemplificada— al mítico creador de las obras de Les Luthiers, Johann Sebastian Mastropiero. En el transcurso de esa entrevista se rememora, con oportunos ejemplos musicales y escénicos, buena parte de la vida del compositor, desde sus primeros fracasos hasta los más recientes.

Habrá, junto a los ya conocidos, nuevos instrumentos informales y muchas nuevas canciones y escenas, a las que se añadirá una corta selección de obras del repertorio tradicional.

Imagen: Wiki Commons