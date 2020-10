Sitios de Apple se caen tras inicio de preventas

A partir de hoy, usuarios de Estados Unidos, Canadá y otros selectos países podrán comprar el iPhone 12, iPad Air y HomePod Mini en su preventa. Sin embargo, no todo es color de rosa para Apple, al parecer el sitio oficial de diferentes países se cayó durante el proceso o mostraban error.

App: Error. Web: Bad Gateway. App: Error. Web: Bad Gateway. App: Error. Web: Working! Apple Pay: Nope. Credit Card (like an animal): Yup.

iPhone 12 (RED) 128GB secured. (Waiting on the Max for Pro.)

(Canadian Prices. LOL. But ouch.) pic.twitter.com/xcWleqTlSh

— Rene Ritchie (@reneritchie) October 16, 2020