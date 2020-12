Multan a Apple por exagerar sobre el iPhone

Apple tendrá que pagar 12 millones de dólares por exagerar las cualidades resistentes del agua del iPhone. Según la entidad italiana Autoridad de competencia y mercado, la empresa habría asegurado que el teléfono es resistente al agua según pruebas que hizo en sus laboratorios, pero estas no cumplían con condiciones reales; lo que habría llevado a dar información exagerada sobre sus equipos.

La entidad italiana destacó que las siguientes referencias no cumplirían con el grado de protección IP67, es decir resistente a ser sumergido por 30 minutos en un metro de agua y al polvo: iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max. Así mismo, aseguró que es muy probable que el iPhone 12 tampoco cumpla con esta característica. No se hicieron pruebas concretas debido a que fue lanzado al mercado recientemente, explica el portal Arstechnica.

El documento presentado por la Autoridad de competencia y mercado italiana, además, dice que el mismo Apple les recomienda a sus usuarios no sumergir el teléfono; así mismo, en su garantía excluye de responsabilidades por daños con agua de sus dispositivos. Lo que demostraría que la empresa entiende que no es suficiente con obtener una calificación de resistencia; asegurar que sus teléfonos eran resistentes al agua habría sido solo un argumento para vender más, sin ser completamente honesto.

Apple ha sido citado por múltiples causas ante diferentes entes regulatorios de Estados Unidos y Europa este año. Por un lado, por la Comisión antimonopolio de EE. UU. citó a la empresa junto a las otras grandes empresas tecnológicas del mundo; por otro, por dudas que hay frente al impuesto Apple para los desarrolladores que se origina por las compras hechas en las aplicaciones.

Imagen: Apple.