iOS 15: esta podría ser una de sus mejores funcionalidades

Durante el WWDC 2021, tuvimos una primera mirada a la actualización de iOS 15 que llegara en octubre de este año a nuestros iPhone. Por supuesto, Apple está enfocado en la productividad y esa es una de sus promesas más importantes. Por lo que sus principales funcionalidades giran en torno a esta, por ejemplo, las notificaciones que se podrán adaptar de acuerdo a si estamos trabajando, en espacios familiares o durmiendo y darán prioridad para evitar distraernos.

Ahora, con la beta para desarrolladores disponible, empezamos a conocer detalles que Apple no nos contó durante su evento. Por ejemplo, la posibilidad de arrastrar archivos entre aplicaciones, similar a como lo hacemos en los computadores, para adjuntar en un correo o un mensaje de texto. La funcionalidad fue compartida por Federico Viticci en su cuenta de Twitter:

Using cross-app drag and drop on iPhone in iOS 15. Finally 🎉 #WWDC21 pic.twitter.com/1RbyPBGfcq

— Federico Viticci (@viticci) June 7, 2021