Unboxing: Vivo Y20s y primeras impresiones

Vivo es una de las marcas que llegaron el año pasado y que muchos esperaban por las noticias que vemos sobre su tecnología, cámaras y, especialmente, porque es de esas marcas que promete funcionalidades de las gamas altas a precio de gama media. Actualmente tiene varios dispositivos en el mercado, entre ellos el Vivo V20.

Otro teléfono que está en el mercado es el Vivo Y20s, un teléfono de la gama media y que la marca promete una experiencia de rendimiento, calidad en los videojuegos y duración de batería. En la redacción de ENTER.CO tuvimos la oportunidad de tenerlo por unos días para probar si todo lo que dice la marca es cierto. A continuación, te contamos sus especificaciones, qué trae en la caja y las primeras impresiones del teléfono.

Especificaciones del Vivo Y20s

– Pantalla: AMOLED de 6,51 pulgadas. Tasa de refresco de 60 Hz.

– Procesador: Snapdragon 460 (11nm).

– RAM: 4GB.

– Almacenamiento: 128GB.

–Seguridad: lector de huella y reconocimiento facial.

– Cámara frontal: 8 megapíxeles.

– Cámara trasera: lente gran angular de 13 megapíxeles, lente macro de 2 megapíxeles y sensor de profundidad de 2 megapíxeles.

– Sistema operativo: FunTouch 11 (Android 11).

– Batería: 5000 mAh.

– Carga: carga rápida de 18W.

–Dimensiones:164,41×76,32×8,41mm

–Peso: 192,3 gramos.

¿Qué trae en su caja?

El Vivo Y20s tiene un precio de $649.900 pesos y se encuentra disponible en almacenes de grandes superficies como Alkosto y Falabella. Al sacarlo de su caja, muy diferente a otras marcas, no nos encontramos de primeras con el teléfono sino con el sobre que trae la garantía, manual de usuario y el protector o funda transparente

Al sacar la caja, nos encontramos con el teléfono. En esta ocasión tuvimos el azul nebulosa, su carcasa es de plástico, pero tiene un acabado metálico que cambia con la luz y el movimiento. En la caja, además, encontramos el cargador de 18W, cable USB a USB-C y audífonos con entrada jack. Sí, el Vivo Y20s mantiene la entrada de 3,5 mm en sus teléfonos, en caso de que no seas amante de los audífonos inalámbricos.

El Vivo Y20s trae el lector de huella en el costado del teléfono, que funciona como botón de bloqueo y en el mismo costado están las teclas de volumen. Al lado izquierdo, se pone la sim y un slot para una microSD. En la parte inferior, tiene el parlante, solo a un costado, la entrada del cable de carga y los audífonos.

Primeras impresiones

Al sacarlo de la caja, se siente liviano, una de las características que encuentro muy común en la marca Vivo. Su carcasa es de plástico con acabado metálico, lo que hace que se me marquen las huellas muy fáciles. Si eres de los que le molesta las marcas, el forro, incluido en la caja, será una buena opción.

Además, si eres de los que disfruta juegos pesados, el Vivo Y20s responde bien a juegos pesados. En mi caso descargué ‘Call of Duty’ y ‘Asphalt 9’ y después de una hora de juego se puede sentir caliente al tacto, pero no es imposible de usar. Esi sí, el teléfono tiende a volverse lento entre más jugaba; también se demora en cambiar de aplicaciones después de tener más de 5 activas. Para los que no tienen aplicaciones demandantes, el Vivo Y20s puede ser perfecto, especialmente porque en días de usos moderados-normales; es decir sin ver una película o jugar más de 30 minutos diarios, tuve que cargarlo dos días después de la carga inicial.

Para los que sí lo necesitan para ver videos constantemente, hacer una maratón o jugar por horas, el teléfono en una película de 2 horas perdió el 20 % de su carga y durante un juego el 30 %. En cuanto a la carga, el Vivo Y20s tiene una carga rápida de 18W. Después de descargarlo por completo, en 45 minutos alcanzó el 50 % de batería; sim embargo, tras dos horas de carga tenía el 99 % y demoró 2 horas 15 minutos en alcanzar el 100 %.

La cámara posterior tiene un lente principal de 13 megapíxeles y un lente de macro de 2 megapíxeles y el sensor de profundidad. El consejo general es aprovechar la cámara sin usar el zoom, pues después de 2X las fotos empiezan a perder nitidez y las líneas de los objetos empiezan a tener más ruido. La opción macro funciona muy bien, siempre y cuando el objeto este completamente estático. Tuve problemas para lograr capturar el detalle de una flor, debido a la brisa.

Finalmente, es recomendable usar los botones de volumen como obturador, pues el comando por la pantalla tiene retraso y esto causa problemas entre la imagen que querías tomar y la que obtienes.

El Vivo Y20s tiene que hacer sacrificios en muchas de sus funcionalidades, pero por su precio actual, cumple con lo que promete; sin embargo, no es el mejor que encontrarás a este precio. Otros modelos en la misma gama logran mucho más en las cámaras y en la carga de batería que este dispositivo.

Imágenes: ENTER.CO.