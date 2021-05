Samsung Galaxy Fold 3 tendría soporte S-Pen y cámara bajo la pantalla

El Galaxy Fold 3 tendría soporte para el S-pen y cámara debajo de la pantalla según estas nuevas imágenes filtradas del teléfono

Samsung, por ahora, es el rey de los teléfonos plegables. Aunque la marca no logró un despegue sencillo cuando presentó el Galaxy Fold, recordemos el problema con las bisagras y la pantalla; sí logró recuperarse con estilo y posicionarse en el mercado como la primera marca en tener a la venta un teléfono plegable y que cumple con lo prometido.

Para la segunda versión del Galaxy Fold y el Galaxy Z Flip, la marca coreana demostró que había escuchado a sus usuarios y traía mejoras que lograron posicionarse aún más. Después de la presentación de la serie S y con la cancelación del Galaxy Note en 2021, los fans de Samsung solo tienen que esperar la presentación de la tercera versión. Por supuesto los rumores no se han hecho esperar. Entre ellos que la presentación se haría en julio; además de algunos cambios para hacerlos más pequeños al estar doblados.

Ahora, los rumores aseguran que el Galaxy Fold 3 tendría soporte para el S-Pen y todas sus funcionalidades. La idea sería muy similar al Galaxy S21 Ultra; el lapicero es un accesorio adicional y no tendría compartimento en el teléfono. Por lo que además se esperaría el lanzamiento de forros o carcasas que permitan cargar el lapicero junto al teléfono.

The Galaxy Z Fold 3 and Z Flip 3 both have Flat Aluminum sides like Sony phones & iPhones.

As I said in today’s video, this is done to create an illusion that there is no gap, but in reality, there is a very small one. pic.twitter.com/MZnuwPIYpL

— Anthony (@TheGalox_) May 2, 2021