Honor Magic 3, se conoce más del primer dispositivo con Qualcomm 888+

Honor volvió y su propuesta parece estar clara. La marca está apostando por innovación y diseño. Hace poco, presentó el Honor 50 un dispositivo con los servicios de Google y chipset Snapdragon 778G. Aunque aún no está disponible en Colombia y todo indica que llegaría solo hasta finales de año, desde ya nos estamos preparando para otro lanzamiento de otro modelo insignia, el Honor Magic 3 .

La marca no ha perdido tiempo hablando de este dispositivo, incluso antes de su presentación oficial, la más importante, que este será uno de los primeros con el chipset Qualcomm Snapdragon 888+. Además, George Zhao, CEO de HONOR Device Co. Ltd, dio algunos otros detalles esta semana en Global CEO Tech Talk, un evento de Reuters Plus.

En este, el ejecutivo explico que los colores del Honor Magic 3 están inspirados en la hora mágica, conocida en el mundo de la fotografía y la videografía por ser el mejor momento del día para capturar fotos. Mientras tanto, una filtración de GizChina asegura que este tendría las características de un Huawei Mate 40 Pro, pero con el chipset de Qualcomm.

Exclusive – Honor Magic 3 5G specifications – 6.76″ BOE QHD+ AMOLED display

– Curved display

– Dual Hole Punch

– 2772×1344 resolution

– 120Hz refresh rate

– HDR10+

– Corning Gorilla Glass Victus

– Snapdragon 888+

– Android 11

– Magic UI 5.0

– Support GMS#Honor #Honormagic3 pic.twitter.com/0JrrUwT4Gq — Yash Raj Chaudhary #HuaweiP50Series (@hereYashRaj) July 18, 2021

Por su parte, una de las primeras imágenes oficiales de cómo luciría la carcasa del Honor Magic 3 confirmaría el diseño de la cámara:

Las filtraciones aseguran que la cámara tendría un zoom digital de X100, conocido como Súper Zoom y su cámara frontal sería bajo la pantalla. Además, se rumoran cuatro versiones diferentes de este modelo.

Si Honor está hablando abiertamente de este dispositivo quiere decir que su lanzamiento es muy pronto. Tendremos que ver qué promesas hará la marca china para atraer a nuevos clientes y hacerse un lugar en las informes de ventas en los dos últimos trimestres del año.

Imagen: Honor.