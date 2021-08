Galaxy A02: 3 razones para comprarlo (y 3 por las que no)

El Galaxy A02 llegó hace poco a Colombia. Este dispositivo de Samsung tiene un costo de $379.000 pesos colombianos, cuenta con una memoria de 64GB y está disponible en color negro y azul. Como uno de los representantes de la gama baja de la marca es interesante conocer la propuesta por este precio.

Este dispositivo cuenta con un chasis plástico con un diseño que tiene textura, personalmente encuentro este tipo de smartphones agradables porque no se me caen tan fácil como sucede con los dispositivos actuales que tienes vidrio en la parte trasera. Además, los hace menos frágiles.

Su cámara cuenta con un lente gran angular de 13 megapíxeles y un lente macro de 2 megapíxeles y un flash. La cámara frontal tiene 5 megapíxeles. No hay mucho que mencionar de esto, pero este no es un dispositivo para personas que planeen hacer contenidos con su celular, pues la cámara trasera empieza a perder detalles al ponerle un punto de zoom; mientras que la cámara frontal tiende a captar más luz, haciendo que quede un brillo alrededor del sujeto que hace ver la fotografía rara. Pero por ser gama baja, este tipo de características no nos sorprenden.

Para saber que trae en su caja este dispositivo, visita este enlace.

Por eso, más allá de la cámara y un chasis de plástico quisimos contarles tres razones para comprar un Galaxy A02 y tres razones por las que seguramente deberían considerar otro dispositivo:

3 razones para comprar un Galaxy A02

Tiene una batería que sí dura: El Galaxy A02 tiene una batería de 5.000 mAh. Durante las pruebas que hicimos de uso en un día normal me duro más de 16 horas. Esto es más que suficiente, teniendo en cuenta que con mi dispositivo actual necesito cargarlo dos veces. Con un uso moderado, cuando uso el computador para WhatsApp y otras cosas durante el día, no necesite cargarlo sino hasta dos días después.

El Galaxy A02 tiene una batería de 5.000 mAh. Durante las pruebas que hicimos de uso en un día normal me duro más de 16 horas. Esto es más que suficiente, teniendo en cuenta que con mi dispositivo actual necesito cargarlo dos veces. Con un uso moderado, cuando uso el computador para WhatsApp y otras cosas durante el día, no necesite cargarlo sino hasta dos días después. No se sobrecalienta: Aunque ver películas y jugar videojuegos tiene problemas en la pantalla y los gráficos, el dispositivo no se recalienta fácilmente. Eso sí, es más recomendable para juegos sencillos, ‘LOL:Wild Rift’ y ‘Call of Duty’ cobrarán un alto precio en el número de muertes por la latencia del dispositivo.

Aunque ver películas y jugar videojuegos tiene problemas en la pantalla y los gráficos, el dispositivo no se recalienta fácilmente. Eso sí, es más recomendable para juegos sencillos, ‘LOL:Wild Rift’ y ‘Call of Duty’ cobrarán un alto precio en el número de muertes por la latencia del dispositivo. Funciona eficientemente, aún con más de 10 aplicaciones abiertas: Un detalle que puede preocupar al nuevo dueño de un Galaxy A02 es que recién instaladas las aplicaciones o después de reiniciarlo le puede tomar unos segundos abrir las aplicaciones. Lo que hace pensar que así será cada vez que queramos abrir o usar una, pero en realidad después de que abren por primera vez, funcionan normalmente y no demora tanto en cargar. Además, no tuvimos problemas con 15 aplicaciones abiertas, no se cerraron o empezaron a fallar.

Esto será útil especialmente si eres de los que nunca cierra las aplicaciones.

3 razones para no comprarlo

No tiene lector de huella o rostro: Me sorprendió no encontrar un lector de huella externo o reconocimiento facial en este celular, otros dispositivos de precios similares, por ejemplo, el Nokia 1,4 tienen ambos sistemas de desbloqueo y seguridad.

Con el Galaxy A02 tendrás que siempre usar el patrón o pin para desbloquearlo, lo que también afecta las medidas de seguridad de algunas aplicaciones.

Me sorprendió no encontrar un lector de huella externo o reconocimiento facial en este celular, otros dispositivos de precios similares, por ejemplo, el Nokia 1,4 tienen ambos sistemas de desbloqueo y seguridad. Con el Galaxy A02 tendrás que siempre usar el patrón o pin para desbloquearlo, lo que también afecta las medidas de seguridad de algunas aplicaciones. Se demora más de tres horas en cargar al 100 %: Aunque la batería durante bastante, asegúrate de no tener que salir con él sin carga o tener poco tiempo para cargarlo, pues al teléfono le toma más de tres horas en llegar al 100 %, haciéndolo con el cable y cargador incluidos en la caja. Si tienes el Galaxy A02 en 0 %, en 15 minutos cargará solo 9 %; después de 30 minutos, 18 %. El 50 % lo superará después de 90 minutos cargando y tras dos horas de carga a duras penas llegaba al 81 %.

Si eres de los que necesita carga rápida, muy probablemente necesitarás tener en cuenta otro dispositivo.

Aunque la batería durante bastante, asegúrate de no tener que salir con él sin carga o tener poco tiempo para cargarlo, pues al teléfono le toma más de tres horas en llegar al 100 %, haciéndolo con el cable y cargador incluidos en la caja. Si tienes el Galaxy A02 en 0 %, en 15 minutos cargará solo 9 %; después de 30 minutos, 18 %. El 50 % lo superará después de 90 minutos cargando y tras dos horas de carga a duras penas llegaba al 81 %. Si eres de los que necesita carga rápida, muy probablemente necesitarás tener en cuenta otro dispositivo. Lento en aplicaciones de alto rendimiento: El Galaxy A02 no es para las personas que les gusta tener juegos de alto rendimiento, la latencia entre tacto y acción es lenta, como es normal en la gama baja. Lo que si llama la atención es que inclusive tiene latencia en procesos internos. Cuando realizas una búsqueda de aplicaciones o en el navegador necesitarás tener paciencia.

el Galaxy A02 es un dispositivo que como todos los de su gama tiene retos que, precisamente por su precio, no logra superar. Pero es un dispositivo que, para alguien que no necesita trabajar desde su smartphone o depender de imágenes nítidas de su cámara, puede funcionar perfectamente. Nosotros te damos tres razones por las que deberías comprarlo y tres por las que no, pero la decisión final de cuáles pesan más queda en tus manos.

Imagen: ENTER.CO