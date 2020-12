Evaluación: Xiaomi Mi 10T Pro

El Xiaomi Mi 10T Pro es la muestra de los mejores puntos de Xiaomi y, sin rodeos, un dispositivo que llega a competir de frente con los topes de gama.

Xiaomi ha tenido un muy buen año. La compañía ha mantenido un posicionamiento en Latinoamérica importante e incluso mantuvo hasta el tercer lugar como el vendedor más grande de celulares en el trimestre más reciente de 2020. Es un impulso de confianza que ha llevado al fabricante ha tomar más pasos en Colombia y la región para posicionarse. Una muestra de estos es la llegada del Xiaomi Mi 10T Pro, que se trata del mayor dispositivo de gama alta que ha llegado a nuestro país.

El Xiaomi Mi 10T Pro es la muestra de los mejores puntos de Xiaomi y, sin rodeos, un dispositivo que llega a competir de frente con los topes de gama de otros fabricantes. A su favor está su batería, que es ridícula en capacidad y tiempo de carga. Sus cámaras quizás no superan a Apple o Samsung, pero sin duda ofrecen la mejor versatilidad de la marca. Su pantalla es ideal para ver contenido multimedia, es un celular bastante cómodo de usar y, sin duda, una opción más que sólida.

– Pantalla: IPS 6,67 pulgadas FHD+ con taza de refresco de 1440 Hz.

– Procesador: Snapdragon 865 + módem

– RAM: 8GB.

– Almacenamiento: 128GB /256GB (ampliable con MicroSD).

–Seguridad: lector de huella lateral.

– Cámara trasera: cámara principal de 108MP (Súper Pixel 4 en 1). Lente gran angular de 13MP, Lente Macro de 5MP y Sensor ambiental.

– Cámara frontal: 20 megapíxeles (gran angular).

– Sistema operativo: Android + MIUI 12

– Batería: 5.000 mAh.

– Carga: carga rápida de 33W.

–Dimensiones: 165,1 x 76,4 x 9,33 mm

– Peso: 218 gramos.

– Precio: 2.699.000 pesos

Lo mejor: la batería

Si hay algo por lo que Xiaomi sea famoso sea por sus baterías. La compañía lo entiende, y por eso se ha enfocado en hacer de este elemento su marca personal (así como lo hizo Samsung con sus cámaras). En el caso del Xiaomi Mi 10T Pro estamos frente a una batería de 5.000 mAh, un número que no resulta tan impresionante, pero que cuando se combina con una carga rápida de 33W. Xiaomi ha optimizado este elemento para que pueda sobrevivir a su pantalla de 144Hz (que no siempre corre a esto, pero es un tema para más adelante), sin necesidad de que sacrifique la independencia del dispositivo.

Usándolo de manera normal (reproducción de video, algunas horas de juego, llamadas, todas las notificaciones acticas, bluetooth, etc.) el equipo tiene hasta una independencia de casi 30 horas. Un rendimiento impresionante, que asegura que el usuario común no tendrá que preocuparse porque las ventajas en procesamiento e imagen signifiquen que deba mantener su equipo conectado a una toma de manera constante.

Ayuda en este elemento también el que se trate de un equipo que está cargado por completo en poco más de una hora. Estamos hablando de una recarga de 0 a 100, lo que supone un récord importante para los equipos de este tipo. Se trata de una independencia importante, que de nuevo está a la altura de lo que hemos venido esperando de Xiaomi y que, en el caso de Mi 10T Pro cumple con todas nuestras expectativas.

Cámaras: no es sobre los MP, sino la versatilidad

No se fijen solo en los números. Lo cierto es que el lente principal de 108MP del Mi 10T Pro es impresionante, pero está lejos de acercarse a las cámaras profesionales que hoy otros fabricantes han incorporado en sus topes de gama. La calidad que produce no es mala, pero en temas de Zoom Xiaomi pierde la competencia, al menos contra otras opciones. La calidad que consiguen sus lentes tampoco es mala, pero no es un elemento que impresione. También sentimos que las soluciones de AI que utiliza para compensar algunas de las fallas naturales. Los resultados son bastante agresivos, en especial al momento de sobre exponer imágenes y video.

Lo que si nos terminó gustando es lo versátil que se siente. El Mi 10T Pro es un equipo que servirá para que puedas tomar la foto que necesites, quieras o sientas en el momento adecuado. Tienes modos HDR (de día y noche), modo noche (que es de los que mejor maneja la imagen para no falsificarla demasiado), que además también funciona bien con su lente frontal, gran angular, retrato, macro y esto sin contar los filtros disponibles para terminar de embellecer tus fotos favoritas.

Pantalla: versátil y lista para configurar

Uno de los principales atractivos del Mi 10T Pro sin duda está en su pantalla. Se trata de un display IPS 6,67 pulgadas, cuya principal cualidad es contar con una taza de refresco de 144Hz. Se trata de una medida que tienen que envidiar muchos otros dispositivos que se pelean por un espacio en la gama alta. Se trata de una experiencia que viene con un ajuste adaptable. Lo que esto quiere decir es que puedes configurarla para que esta tenga la taza de refresco que necesites. Con 90Hz las páginas y experiencia son fluidas, pero siempre es divertido incrementarla para disfrutar de juegos.

No solo esto, sino que la interfaz de Xiaomi no ahorra en las opciones que ofrece al usuario. Puedes modificar el esquema de color de pantalla, para ajústalo de acuerdo a la función que estés utilizando (por ejemplo varias entre leer contenidos o estar viendo una película), así como modificar la temperatura de los colores.

La calidad de color es buena y los ángulos de visión no decepcionan. En la calle funciona muy bien con la luz, permitiendo ver el contenido en la calle incluso en condiciones de mucho sol. El Mi 10T Pro no tiene una pantalla muy curvada, pero el borde se integra a la pantalla de manera que crea la ilusión de que esta pertenece al molde del dispositivo. En la parte de arriba tenemos una perforación que aloja su cámara principal, pero que es bastante pequeña de manera interrumpe muy poco la experiencia de pantalla completa que el fabricante quiete conseguir.

Por último, no hay quejas sobre la sensibilidad. El Mi 10T Pro reconoce con facilidad los gestos y movimientos en el táctil. Recoge bastante las huellas y sugerimos utilizar algún protector tan pronto lo adquieras, pero además de esto también ofrece otras opciones como es el poder pulsar dos veces para desactivar su pantalla.

CPU: un acto de coquetería gamer

El Mi 10T Pro viene equipado con un procesador Snapdragon 865. Siendo uno de los procesadores tope de gama se espera un rendimiento a su nivel y, en este sentido, el dispositivo no decepciona. El equipo de Xiaomi es capaz de soportar todas las tareas sin presentar algún problema. Es capaz de saltar de un juego a 144HZ a una ventana para reproducir videos a 1080p y mantener activas algunas funciones en segundo plano.

El dispositivo hace esto sin presentar problemas de temperatura o comenzar a ralentizarse. Incluso después de sesiones largas de juego a duras penas se siente un poco de calor en su parte posterior. La interfaz de los dispositivos Xiaomi puede no ser la más popular para muchos, pues el comentario general es que MIUI se puede llegar a sentir como invasiva o sobrecargada. Dicho esto, en términos de funcionalidad y los intuitivo que se siente, debemos reconocer el fabricante sí ha realizado algunos esfuerzos adicionales que son notados y se agradecen en dispositivos como el Mi 10T Pro que precisamente ofrecen tantas opciones.

Conclusión

El Xiaomi Mi 10T Pro es todo lo que se puede y debe esperar de un dispositivo de gama alta. Su independencia nos impresionó, principalmente porque viene equipada con una pantalla y procesador que permiten sacarle todo el jugo sin temer que pierda independencia. Su cámara no impresiona mucho en números y no tiene los mega lentes zoom que hemos venido a esperar de los equipos ‘Pro’, pero ofrece mucha versatilidad. Su mayor punto débil es una interfaz, que todavía no parece entender que menos muchas veces puede ser más.

Imágenes: Xiaomi y ENTER.CO