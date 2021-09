El futuro del Galaxy Note podría ser esta nueva patente de Samsung

Samsung registró una patente que para los amantes del Galaxy Note podría ser una buena noticia. Se trata de un teléfono plegable que, de acuerdo con los documentos de la compañía, llevan el nombre de Galaxy Flex Note y tendría soporte para el S-Pen.

Este año no veremos el Galaxy Note, Samsung explicó que la decisión no tener un modelo de la amada phablet era debido a la escasez de componentes a la que se enfrentan todas las industrias en este momento. Por supuesto, para muchos esto significa el final de esta serie, pues los nuevos modelos como el Galaxy S21 Ultra y el Galaxy Z Fold 3 tiene soporte para el S-Pen, pero ¿Será suficiente para mantener contentos a los amantes de la serie Note?

Aunque el registró de una patente no necesariamente indica la llegada de un dispositivo, puede ser una pequeña luz de esperanza. El registró fue publicado por Lets Go Digital y las imágenes muestran un teléfono flexible, pero a diferencia del Galaxy Z Fold, este solo doblaría un tercio de la pantalla, el lápiz se guardaría en el pliego.

El registró de la patente fue originalmente hecho en Corea del Sur en abril del 2020 y hace poco se solicitó su registró en China. El dispositivo tendría solo un set de cámaras que trabajarían para frontal y trasera de acuerdo con las imágenes proporcionadas.

De acuerdo con rumores, el Galaxy s21 ultra no habría alcanzado las expectativas de ventas que Samsung tenía. Desde su lanzamiento en enero, el Galaxy S21 vendió 13,5 millones de unidades en el mundo, cifras por debajo de la expectativas que tenía Samsung. De acuerdo con Naver, el Google sur coreano, las ventas del Galaxy S21 cayeron 20 %, en comparación con las ventas del Galaxy S20 y 47 % en comparación con los Galaxy S10. Aunque el Galaxy Note no es uno de los más vendidos, especialmente porque hace parte del segmento premium de la marca, es muy poco probable que la venta del Galaxy s22 ultra y el Galaxy Z Fold 3 logren cubrir su vacío. Por lo que no estaría mal que siga apostando por una de sus series más queridas agregando algo de innovación.

Imagen: Lets Go Digital y Archivo ENTER.CO.