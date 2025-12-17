Opinión | Innovación, datos e inteligencia artificial al servicio del mercado

Por: Paula Andrea Velásquez, coordinadora del programa de Mercadeo y Publicidad del Politécnico Grancolombiano sede Medellín.

Hablar de marketing hoy es hablar de tecnología aplicada a escala masiva. Lo que hace un siglo comenzó como una disciplina centrada en la distribución y regulación de mercados, hoy es una arquitectura de experiencias construida sobre datos, algoritmos y plataformas digitales.



Las marcas ya no solo venden productos, diseñan ecosistemas hiperpersonalizados donde cada interacción se mide, se analiza y se optimiza en tiempo real en un mundo donde todo está a un clic (o a un toque) de distancia.

El Marketing 6.0, propuesto por Philip Kotler, marca ese punto de quiebre: un modelo que entiende que el consumidor es un usuario activo y conectado, que exige cercanía, autenticidad y rapidez, y que ve en la tecnología la herramienta para lograrlo.

Este enfoque no solo despliega plataformas digitales, integra inteligencia artificial, big data, machine learning y analítica predictiva para anticipar necesidades y comportamientos.

Desde el algoritmo que recomienda el producto perfecto en el momento exacto, hasta la realidad aumentada que permite “probar” un mueble en la sala antes de comprarlo, el marketing digital funciona como un middleware que traduce innovación en emoción.

Hoy se trata de diseñar experiencias hiperpersonalizadas, instantáneas y consistentes con los valores de cada marca, donde cada interacción (desde un chatbot inteligente hasta una app inmersiva) refuerce la confianza y la sensación de estar ante una propuesta genuina.

En este contexto, las empresas ya no compiten solo por atención, compiten por construir ecosistemas de datos y experiencias capaces de convertir al cliente en aliado, embajador y co-creador de la narrativa de la marca.

La pandemia de COVID-19 aceleró de golpe esta transformación digital. Lo que se proyectaba a diez años ocurrió en menos de dos: empresas de todos los tamaños migraron a plataformas en la nube, reforzaron su presencia online y apostaron por el comercio electrónico como única salida para sobrevivir.

El resultado fue un consumidor más conectado, más exigente y más abierto a nuevas formas de interactuar con las marcas. En este escenario, el inbound marketing se consolidó como una de las estrategias más efectivas. La lógica cambió.

Ya no se persigue al consumidor con anuncios intrusivos, se lo atrae mediante contenido útil, entretenido y relevante, distribuido y optimizado por sistemas de automatización, CRM inteligentes y analítica avanzada. Blogs, vídeos, newsletters y redes sociales se convierten en puntos de encuentro donde las marcas construyen confianza, mientras algoritmos de segmentación y scoring predicen qué temas interesan y cuándo ofrecerlos.

El comercio electrónico dejó de ser un canal alternativo para convertirse en la norma. Hoy es habitual comprar desde el móvil, participar en subastas en línea, gestionar pagos internacionales o cerrar negocios B2B en plataformas digitales. A esto se suman servicios financieros en línea, créditos, seguros, pasarelas de pago, que eliminan la necesidad de sucursales físicas y habilitan transacciones 24/7.

La integración de América Latina con el comercio digital global todavía tiene retos. Según el BID, el e-commerce en la región representa apenas el 0,77 % del PIB frente a un promedio mundial del 3,11 %, pero Statista proyecta que el mercado regional pasará de 122 mil millones de dólares en 2022 a casi 200 mil millones en 2026, con más de 300 millones de compradores digitales.

La mayoría de esas transacciones ya se hace desde el móvil, confirmando que el futuro del comercio es, ante todo, mobile-first. Porque el marketing digital y el e-commerce son mucho más que tendencias, son la columna vertebral de la economía tecnológica.

Para emprendedores y empresas, la clave es no quedarse atrás, capacitarse, invertir en infraestructura digital y comprender que el mercado ya no se conquista con vallas en la calle, sino con algoritmos, datos y experiencias digitales memorables.

Imagen: Generada con IA / Gemini