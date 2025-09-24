Opinión | Automatización e IA: La colaboración que cambia las reglas del juego

Por: Daniel Romero, Gerente Sr. de automatización para Latinoamérica en Red Hat

La inteligencia artificial (IA) y la automatización están transformando la forma en que las organizaciones operan y piensan sobre sus negocios. Desde la optimización de flujos de trabajo hasta la mejora de la toma de decisiones, estas tecnologías se han convertido en componentes esenciales del entorno empresarial moderno, cada vez más ágil, volátil e incierto. Si bien por sí solas representan avances significativos en eficiencia e innovación, al combinarse, adquieren aún más poder y demuestran por qué son fundamentales para cambiar el juego, ofreciendo soluciones escalables e inteligentes que reducen costos y aumentan la productividad.

La automatización impulsada por IA mejora la resiliencia e impulsa el crecimiento empresarial. En combinación con la inteligencia artificial, no solo agiliza las tareas, sino que también aprende, se adapta y anticipa los problemas incluso antes de que ocurran. Lo que hoy llamamos automatización inteligente es, en la práctica, la capacidad de crear flujos dinámicos que conectan sistemas, datos y decisiones en tiempo real. Esto permite, por ejemplo, lanzar nuevos servicios en minutos, reaccionar ante imprevistos en segundos y operar con niveles de seguridad y fiabilidad inalcanzables manualmente.

Te puede interesar: Opinión | Belleza en modo algoritmo

Los flujos de trabajo automatizados y los super inteligentes también tienen un impacto significativo en el contacto con los clientes, ya que ayudan a satisfacer las demandas de ellos más rápidamente, generan más valor y mejoran la experiencia del usuario. Además, siguen representando una importante ventaja competitiva para las empresas. Una investigación realizada por IBM demostró que los líderes con mayores inversiones en automatización para acelerar el rendimiento con flujos de trabajo inteligentes impulsados por IA, informaron que superan a sus competidores en agilidad de la fuerza laboral (36% más), rentabilidad y eficiencia (24% más), innovación (53% más) y crecimiento de los ingresos (17% más).

Los datos coinciden con otro estudio realizado por McKinsey, que reveló que las organizaciones que integran IA en sus procesos de automatización pueden, en promedio, aumentar la productividad un 35% y reducir los costos operativos un 20%. Pero la métrica más relevante es quizás otra: la capacidad de aprender y reinventarse constantemente.

Te puede interesar: Opinión | Cuerpos en línea

Y si la automatización inteligente ya es una estrategia ganadora, llevarla al campo con soluciones empresariales de código abierto puede representar el factor clave para lograr negocios aún más innovadores y sostenibles a largo plazo. La perspectiva de comunidad y el enfoque colaborativo del open source aumentan las posibilidades de éxito en estas implementaciones.

Herramientas open source como Red Hat Ansible Automation Platform combinan seguridad, funcionalidad, integración y flexibilidad para expandir la automatización en todos los dominios, orquestar flujos de trabajo esenciales y optimizar las operaciones de TI para la adopción de la IA. Por lo tanto, constituyen un pilar fundamental para alcanzar el máximo potencial que promete la automatización inteligente, fortaleciendo el crecimiento de los ingresos y la resiliencia de las empresas en entornos competitivos y altamente dinámicos.

No se trata solo de hacer más con menos, sino de abrir espacio a lo que antes era imposible: nuevos modelos de negocio, nuevas experiencias a los clientes y nuevas fronteras para la innovación. La pregunta que queda es simple: si la próxima revolución tecnológica ya está en marcha, ¿está tu organización preparada para operarla a toda velocidad con la automatización inteligente? Cuando la automatización y la IA se combinan, crean un nuevo estándar de agilidad, inteligencia e innovación. No es solo la vía más eficiente. Es la que te permite alcanzar el verdadero potencial de los negocios.

Imagen: Archivo ENTER.CO