CES 2026 medirá la aceptación del usuario ante dispositivos con IA

El CES 2026 se celebrará del 6 al 9 de enero en Las Vegas y servirá como referencia del rumbo que tomará la tecnología de consumo. La inteligencia artificial tendrá un papel central, con fabricantes enfocados en comprobar si los usuarios están dispuestos a adoptar dispositivos pensados desde su diseño alrededor de esta tecnología.

Empresas como Nvidia, AMD, Samsung y Lenovo utilizarán la feria para reforzar su estrategia en la feria tecnológica de Las Vegas. La IA pasará a ocupar un rol estructural en el desarrollo de productos dirigidos al mercado masivo.

Una de las categorías que gana peso en la agenda del evento será la de las gafas inteligentes. Estos dispositivos buscarán posicionarse como una nueva interfaz de acceso a asistentes digitales, con funciones de información contextual y traducción, en un intento por reducir la dependencia permanente del teléfono móvil.

En este segmento, los grandes actores mantendrán un perfil discreto. Meta y Snap participarán sin anuncios relevantes, mientras marcas como Xreal, Vuzix y Rokid aprovecharán el evento para medir interés real del público.

Los dispositivos personales ampliarán su presencia con propuestas más discretas. Anillos inteligentes y formatos compactos buscarán integrar funciones de inteligencia artificial orientadas al seguimiento de salud y uso continuo, en un mercado que sigue evaluando la viabilidad de estos productos a largo plazo.

La robótica ocupará un espacio relevante dentro del recinto ferial. Robots humanoides y sistemas automatizados estarán enfocados principalmente en aplicaciones profesionales, donde la inteligencia artificial permite optimizar tareas en logística, manufactura y servicios con objetivos operativos definidos.

Compañías como LG presentarán conceptos orientados a asistencia y automatización, mientras soluciones de firmas como Artly Coffee y VenHub apuntarán a entornos comerciales. En estos casos, la atención estará puesta en eficiencia y funcionamiento práctico más que en promesas futuristas.

Los televisores conservarán su rol histórico dentro del CES. Fabricantes como Samsung, LG, TCL y Hisense centrarán sus anuncios en procesamiento inteligente y software, en un contexto donde la calidad de imagen ya no representa un factor decisivo para el consumidor.

En el ámbito de los smartphones, el evento mantendrá un perfil bajo. Motorola se perfilará como una de las pocas excepciones, con indicios de un nuevo plegable, mientras el resto de las marcas priorizará mensajes de estrategia y ecosistema.

El CES 2026 dejará una lectura clara para la industria. Antes de consolidar nuevas categorías, los fabricantes deberán validar la aceptación del usuario, demostrando que los dispositivos con inteligencia artificial encajan en la vida diaria y aportan un valor comprensible y sostenido.

Imagen: Editada con IA / ChatGPT