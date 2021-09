¿Cómo superar el Síndrome del Impostor como desarrollador?

El Síndrome del Impostor no es nuevo y puede ser experimentado en puestos junior hasta senior. Este te hace sentir que no tienes méritos para ocupar tu puesto y qué estás destinado a fallar. Desarrolladores de Google aseguran haberlo sentido en algún momento; así como trabajadores de Facebook, Twitter, Amazon y otras grandes empresas. De hecho, hasta los estudiantes pueden experimentar estos síntomas. Pero, ¿cómo superarlo sin morir en el intento?

En la industria de la tecnología, las posibilidades de sufrir del Síndrome del Impostor son altas. El portal Parker Software asegura que se trata de las mismas dinámicas y cambios constantes en la que esta se desarrolla, lo que hace sentir a los programadores que no tienen los conocimientos necesarios o carecen del talento. Uno de los problemas de esto es que puede afectar la productividad, presentar síntomas de Burnt Out o desgastamiento laboral e, inclusive, ayudar a que se caiga en depresión.

1. Ponle nombre a tu incomodidad

Lo más difícil es reconocer porqué te sientes cómo te sientes. Ponerles nombres a nuestros sentimientos es una de las técnicas más recomendadas en muchas disciplinas desde la meditación hasta la sicología. Por un lado, nos permiten reconocer si estamos de mal genio, incómodos o frustrados (sí, todos son diferentes); por otro, aprenderás a reconocer que es lo que genera estos sentimientos negativos en tu trabajo y reaccionar de manera adecuada a ellos.

2. No pares de aprender

El portal Coding Dojo asegura que una forma de responder al Síndrome del Impostor es aprender sobre aquello que tienes dudas. De este modo, sabrás que no es cuestión de suerte o un aml entendido, además de la preparación que ya tenías, has seguidoi trabajando para mejorar y posiblemente esas felicitaciones o ese cargo que tienes son porque tienes lo necesario para hacerlo.

3. Registra tus logros

Una de las causas del Síndrome del Impostor es no creen en ti y tus logros. Si tienes una lista, que puede ser exclusiva para ti, en la que te recuerdes tus logros y habilidades te ayudará a sentir que estas en el lugar correcto. Cuando sientas necesidad de compararte con otra persona, no mires a la persona que se sienta al lado, compárate con quien eras en el pasado y lo mucho que has aprendido en el proceso.

Sabemos que estos consejos pueden parecer pequeños frente a tus sentimientos y vida profesional. Pero reconocer que el Síndrome del Impostor es causa de nuestros propios sentimientos y frecuentemente son técnicas de autosabotaje y no argumentos reales para permitir que deterioren nuestra salud es el primer paso para aprender a superarlo.

Enter.co/dev es una colaboración con Coderise.org y Holberton School Colombia para promover la comunidad de programación en Colombia.

Imagen: PCH.Vector en Freepik.